Államtitkár: Kizárt, hogy rászoruló gyermek ne kapjon ételt és meleg ételt a bölcsődében és köznevelési intézményben

Sokan keresték még Fülöp Attilát azzal a kérdéssel, hogy mi az igazság a gyermekvédelemben élő gyerekek étkeztetése kapcsán, miután a Fidesz a héten leszavazta a gyermekek napi étkezésére fordított díj emeléséről szóló javaslatot.
A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Facebookon azt írta, egy gyermekvédelemben élő gyermek étkezése 3 tétel összességéből áll össze, ami biztosítja a napi ötszöri étkezést.
Tájékoztatását alább változtatás nélkül közöljük.
- „A gyermekvédelemben élő valamennyi gyermeknek biztosítunk ingyenes étkeztetést az iskolában (vagy bölcsődében és óvodában). Az iskolai étkeztetés háromszori étkezést jelent. Az elmúlt években ezt a gyerekétkeztetést pont azért nyitotta ki a kormány minél szélesebb körre, hogy így tudjunk segíteni a rászoruló gyerekeken. Ezzel az európai szinten is átfogó és teljes étkeztetési programmal kizárt, hogy rászoruló gyermek ne kapjon ételt és meleg ételt a bölcsődében és köznevelési intézményben. Közel 600 ezer gyerek kap kedvezményes vagy ingyenes étkeztetést.
- Ezen felül a gyermekotthon, lakásotthon vagy éppen a nevelőszülő természetesen további étkezést biztosít (reggeli, vacsora, hétvége). Erre és minden másra (ruha, rezsi, zsebpénz stb.) a költségvetés biztosít gyermekenként forrást. Az előírás az, hogy a megkapott összegből a gyermeket szükségletei szerint kell ellátni. És pluszban az is előírás, hogy étkezésre a megkapott támogatásból nem lehet kevesebbet költeni 1200 Ft-nál (január 1-től 1600 Ft). Ez nem azt jelenti, hogy ennyi értékben kap a gyermek ételt, hanem egy garancia, hogy ennél kevesebbet nem lehet erre költeni. Amennyivel több kell, azt az intézmény a költségvetéséből kiegészíti.
- A gyermekvédelmi intézmények étkeztetéséhez sok esetben (főleg a nem állami fenntartóknál) külső adományozók is biztosítanak alkalomszerűen vagy rendszeresen élelmiszer-adományokat.”
Fülöp végezetül hozzátette: a gyermekvédelmi kiadásokat az elmúlt 15 évben hétszeresére emelték, és tovább fogják emelni a jövőben is. Erről ma Gulyás Gergely is említést tett a Kormányinfón.