Államtitkár: Kizárt, hogy rászoruló gyermek ne kapjon ételt és meleg ételt a bölcsődében és köznevelési intézményben

Sokan keresték még Fülöp Attilát azzal a kérdéssel, hogy mi az igazság a gyermekvédelemben élő gyerekek étkeztetése kapcsán, miután a Fidesz a héten leszavazta a gyermekek napi étkezésére fordított díj emeléséről szóló javaslatot.

A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Facebookon azt írta, egy gyermekvédelemben élő gyermek étkezése 3 tétel összességéből áll össze, ami biztosítja a napi ötszöri étkezést.

Tájékoztatását alább változtatás nélkül közöljük.

„A gyermekvédelemben élő valamennyi gyermeknek biztosítunk ingyenes étkeztetést az iskolában (vagy bölcsődében és óvodában). Az iskolai étkeztetés háromszori étkezést jelent. Az elmúlt években ezt a gyerekétkeztetést pont azért nyitotta ki a kormány minél szélesebb körre, hogy így tudjunk segíteni a rászoruló gyerekeken. Ezzel az európai szinten is átfogó és teljes étkeztetési programmal kizárt, hogy rászoruló gyermek ne kapjon ételt és meleg ételt a bölcsődében és köznevelési intézményben. Közel 600 ezer gyerek kap kedvezményes vagy ingyenes étkeztetést. Ezen felül a gyermekotthon, lakásotthon vagy éppen a nevelőszülő természetesen további étkezést biztosít (reggeli, vacsora, hétvége). Erre és minden másra (ruha, rezsi, zsebpénz stb.) a költségvetés biztosít gyermekenként forrást. Az előírás az, hogy a megkapott összegből a gyermeket szükségletei szerint kell ellátni. És pluszban az is előírás, hogy étkezésre a megkapott támogatásból nem lehet kevesebbet költeni 1200 Ft-nál (január 1-től 1600 Ft). Ez nem azt jelenti, hogy ennyi értékben kap a gyermek ételt, hanem egy garancia, hogy ennél kevesebbet nem lehet erre költeni. Amennyivel több kell, azt az intézmény a költségvetéséből kiegészíti. A gyermekvédelmi intézmények étkeztetéséhez sok esetben (főleg a nem állami fenntartóknál) külső adományozók is biztosítanak alkalomszerűen vagy rendszeresen élelmiszer-adományokat.”

Fülöp végezetül hozzátette: a gyermekvédelmi kiadásokat az elmúlt 15 évben hétszeresére emelték, és tovább fogják emelni a jövőben is. Erről ma Gulyás Gergely is említést tett a Kormányinfón.