m0-ás autóútbalesettorlódásdugó
Belföld

Három kamion ütközött össze az M0-áson, óriási a dugó

24.hu
2025. 10. 06. 09:18

Összeütközött három kamion a M0-s autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Halásztelek térségében, a baleset miatt 13-14 kilométeres torlódás alakult ki, ami több mint egy órával hosszabb menetidőt jelenthet – közölte az Útinform hétfő reggel.

Az autóút 17-es kilométerénél a belső sávot lezárták, aki teheti, keressen másik útvonalat – javasolták.

Közölték azt is, hogy szintén az M0-s autóút déli szektorán, az ellenkező, M5-ös autópálya felé vezető oldalon Szigetszentmiklós térségében is baleset történt. A 21-es kilométernél sávzárásra és 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni – tették hozzá.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Juhász Péter egy tizenhárom éves lányról beszélt, akinek szexuális szolgáltatást kellett nyújtania a Szőlő utcában
Bepereli a gödi akkugyárat a villanyszerelő, akit hétezer volt rázott meg, és nem kapott kártérítést
F1: pályaelhagyás miatt büntettek a versenybírók, megváltozott a Szingapúri Nagydíj végeredménye
Annyira összecuppant a párjával, hogy szex után sem tudták szétválasztani a testüket
Miután kipattant a zaklatási botránya az Országgyűlési Őrségnél, a NAV-nál kapott vezetői állást az alezredes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik