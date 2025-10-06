Három kamion ütközött össze az M0-áson, óriási a dugó

Összeütközött három kamion a M0-s autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Halásztelek térségében, a baleset miatt 13-14 kilométeres torlódás alakult ki, ami több mint egy órával hosszabb menetidőt jelenthet – közölte az Útinform hétfő reggel.

Az autóút 17-es kilométerénél a belső sávot lezárták, aki teheti, keressen másik útvonalat – javasolták.

Közölték azt is, hogy szintén az M0-s autóút déli szektorán, az ellenkező, M5-ös autópálya felé vezető oldalon Szigetszentmiklós térségében is baleset történt. A 21-es kilométernél sávzárásra és 2-3 kilométeres torlódásra kell készülni – tették hozzá.