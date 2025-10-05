őszmelegoktóberidőjárás
Jön a meleg, 22 fok is lesz jövő héten

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 10. 05. 15:57
Varga Jennifer / 24.hu

Napos-felhős, változékony őszi idő várható a jövő héten. Szórványosan előfordulhat eső, záporeső, a szél pedig gyakran lesz élénk, olykor erős – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

  • Hétfőn a köd, valamint rétegfelhőzet fokozatosan feloszlik, a kezdeti kevésbé felhős, naposabb – főleg dunántúli – tájakon ismét egyre több felhő képződik, illetve sodródik fölénk északnyugat felől. Nagyobb eséllyel a Dunántúlon fordulhat elő helyenként futó zápor, míg a keleti országrészben kicsi a csapadék esélye, ott süthet a legtöbbet a nap. Az északnyugati szelet – az északkeleti harmad és a délnyugati tájak kivételével – nagy területen élénk, olykor erős, néhol viharos lökések kísérhetik. Délután 13-18 fok között tetőzik a hőmérséklet.
  • Kedden hajnalra párássá válhat a levegő, néhol köd is képződhet. Változóan, időszakosan akár erősen felhős idő várható általában többórás napsütéssel, de kisebb eső, záporeső helyenként előfordulhat. Az északias szél a középső tájak kivételével nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban általában 4-11 fok valószínű, de a derült, szélvédett helyeken pár fokkal hidegebb lehet. Délutánra 13-19 fok közé melegszik fel a levegő.
  • Szerdán a hajnali párásság, ködfoltok feloszlását követően napos időre van kilátás a gomoly- és fátyolfelhők mellett, majd északnyugat felől felhősödés kezdődik, néhol kisebb eső is előfordulhat. Az északias szelet főként az Alföldön kísérhetik élénk lökések. A hőmérséklet hajnalban 1-10, délután 15-20 fok között alakul.
  • Csütörtökön a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett több-kevesebb napsütés valószínű., kevés helyen eső, záporeső előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3-11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16-21 fok között alakul.
  • Pénteken közepesen vagy erősen felhős időre van kilátás helyenként esővel, záporral. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, néhol erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalban 4-12, délután 16-22 fok valószínű.
  • Szombaton közepesen vagy erősen felhős idő valószínű, helyenként előfordulhat eső, zápor. Nagyobb területen megélénkül, néhol megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 3-12, délután 14-19 fok között várható.
  • Vasárnap változóan felhős idő valószínű, kis eséllyel eső, záporeső előfordulhat. Az északnyugati szelet továbbra is több helyen kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Hajnalban 4-12, délután 13-18 fokra van kilátás.

