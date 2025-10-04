Egy tévhit miatt sok sofőr gyilkolja az autója motorját

Komoly tévhit, hogy az autónk motorjának azzal teszünk jót, ha a lehető legalacsonyabb fordulaton megyünk – erről ír a vezess.hu az autozive.cz cikke alapján. Azt is elmagyarázzák, hogy miért hiba ez a vezetési stílus:

A probléma a motor működésében rejlik: 1300-1500-as fordulatnál a szelepeken nagyobb eséllyel alakul ki koromlerakódás, vagyis koksz képződik. Ezzel elrontjuk a keverék áramlását, növeljük a hőterhelést, és elindítunk egy problémalavinát, ami dominóként dönti be a többi alkatrészt.

Alacsony fordulaton az olajpumpa nem keringeti az olajat olyan hatékonyan, ahogy kellene. A motor felső része, például a vezérműtengelyek környéke nem biztos, hogy megfelelő mennyiségű olajat kap. Bár ez egyetlen út alatt nem okoz gondot, hosszú távon növeli az alkatrészek kopását.

A szaklapok szerint a legfontosabb, hogy magasabb fordulatszámon a motor nem „stresszel”, rángatás és az alacsony fordulatból adódó mikrovibrációk nélkül fut, a megfelelő teljesítménytartományban.