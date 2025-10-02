- Juhász Péter a 24.hu-nak: Az ügyészség a magas rangú politikus érintettségére hivatkozva rendelte el a házkutatást
- Kocsis Máté megnevezte Juhász Péter „Zsolt bácsizós” forrását
- Lázár János Kocsis Mátéval nyújthatja be a törvényjavaslatot a pedofilok kémiai kasztrálásáról
- Direkt36: bizalmas dokumentum bizonyítja, hogy Mészáros Lőrinc áll Orbán apjának milliárdos építkezése mögött
- Több mint egymilliárd forintot vertek el a Facebookon egy hónap alatt kormánypárti oldalak a politikai hirdetések tilalma előtt
- A Megafon tulajdonosa megvette a kormánypárti hirdetésekkel bombázó Nemzeti Ellenállás Mozgalmat
- Terrorcselekménynek nyilvánították a manchesteri zsinagógánál elkövetett támadást
- Angela Merkel: Az ember magányos lesz, mert legvégül a főnöknek kell döntenie
A nap legfontosabb hírei – 2025. október 2.
EPA / MTI
Fogolycsere keretében oroszok által szabadon engedett ukrán hadifoglyok érkeznek haza egy nem megnevezett helyen 2025. október 2-án.
