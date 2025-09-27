A beszédek után pár száz ember indult el, hogy Hadházyval végigjárják a meghirdetett útvonalat. A részvevöket mintegy húsz rendőr kísérte. Meglepően sokan jöttek, hogy az állatokat, főleg a zebrákat megnézzék. Az állatokhoz vezető utat azonban már kerítéssel zárták le.
A következő élő közvetítés része Zajlik a hatvanpusztai szafari, Hadházy a hatalom nyílt hazugságáról, Puzsér szabadságszerető magyarokról beszélt
Elindult a szafari
Adrián Zoltán / 24.hu
Adrián Zoltán / 24.hu
