A következő élő közvetítés része Zajlik a hatvanpusztai szafari, Hadházy a hatalom nyílt hazugságáról, Puzsér szabadságszerető magyarokról beszélt

Elindult a szafari

2025. 09. 27. 15:58
A beszédek után pár száz ember indult el, hogy Hadházyval végigjárják a meghirdetett útvonalat. A részvevöket mintegy húsz rendőr kísérte. Meglepően sokan jöttek, hogy az állatokat, főleg a zebrákat megnézzék. Az állatokhoz vezető utat azonban már kerítéssel zárták le.

Zajlik a hatvanpusztai szafari, Hadházy a hatalom nyílt hazugságáról, Puzsér szabadságszerető magyarokról beszélt
