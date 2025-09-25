szegediskolagyermekbántalmazásbántalmazás
Bilincsben vitték el egy tanítónőt egy szegedi iskolából, ahol a gyanú szerint sniccerrel fenyegetett gyerekeket

2025. 09. 25. 20:11

Bilincsben vittek el egy napközis tanítónőt egy szegedi iskolából múlt hét pénteken, miután feljelentették, amiért összekötötte a kezét és beragasztotta egy gyerek száját, hogy megfegyelmezze, mivel túl sokat beszélt, számolt be az esetről az RTL Híradó.

Egy kislánynak állítólag akarata ellenére levágta a frufruját, az egymást heccelő gyerekeket pedig elmondások szerint megfenyegette egy sniccerrel, hogy levágja az ujjukat vagy a nyelvüket.

Egy szülő az RTL-nek elmondta, a nyugdíjhoz közelítő tanítónőt sokan szerették, de az elmúlt időszakban egyre hangosabban beszélt a diákokkal, türelmetlenné vált.

A rendőrség közfeladatot ellátó személy által elkövetett bántalmazás miatt indított eljárást a tanítónő ellen. A tankerület rendkívüli felmentéssel megszüntette a tanítónő munkaviszonyát.

A nő azt mondta a csatorna értesülései szerint a hatóságnak: nagyon megbánta, amit tett.

