Levideózta a kislány a férfit, aki a buszon fogdosta őt Zuglóban, így kapták el a rendőrök

admin Vaskor Máté
2025. 09. 24. 13:18

Egy iskolába tartó lányt fogdosott a buszon egy férfi szeptember 18-án reggel Budapesten, írja a police.hu.

A húgával utazó diák mobiljával felvételt készített a zaklatóról, aki követte a Zuglóban leszálló testvéreket. Csak akkor menekült el, amikor a két lány bement egy iskolába, és a portástól kértek segítséget.

A közlemény szerint a XIV. kerületi rendőrök a telefonos felvétel segítségével azonosították a feltételezett elkövetőt, elfogatóparancsot adtak ki ellene, amely alapján a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztály nyomozói másnap este a Józsefvárosban fogták el.

A 47 éves K. Pétert a VIII. Kerületi Rendőrkapitányságon tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szeméremsértés bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

