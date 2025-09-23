Tragédia: mozgáskorlátozott nő égett benn a házban

Tűz okozta egy idős, mozgásában korlátozott nő halálát Mélykúton – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint kedden kora este érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a Bács-Kiskun vármegyei Mélykúton egy korábbi, már kialudt tűz nyomait és egy elhunyt személyt találtak.

A tűz egy százötven négyzetméteres családi ház tíz négyzetméteres konyhájában keletkezett, a tűzben egy idős, mozgásában korlátozott nő életét vesztette.

A tűzoltók hőkamerával átvizsgálták az épületet, azonban beavatkozásra már nem volt szükség. A tűz keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni – írták.