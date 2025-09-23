tűzhalálmélykút
Belföld

Tragédia: mozgáskorlátozott nő égett benn a házban

24.hu
2025. 09. 23. 21:34

Tűz okozta egy idős, mozgásában korlátozott nő halálát Mélykúton – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kedden az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint kedden kora este érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, hogy a Bács-Kiskun vármegyei Mélykúton egy korábbi, már kialudt tűz nyomait és egy elhunyt személyt találtak.

A tűz egy százötven négyzetméteres családi ház tíz négyzetméteres konyhájában keletkezett, a tűzben egy idős, mozgásában korlátozott nő életét vesztette.

A tűzoltók hőkamerával átvizsgálták az épületet, azonban beavatkozásra már nem volt szükség. A tűz keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni – írták.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Jámbor András a parlamenti pedofilozásról: Semjén ott tapsolt, amikor a Fidesz engem támadott hasonló vádakkal
Megölte a terhes Alexandrát és húgát, Krisztinát, a tinik anyja falazott a gyilkosnak
„Sok backstage-ben jártam” – G.w.M-ről kiderült a Nyerő Párosban, hogy több mint 1000 nővel lefeküdt Kulcsár Edina előtt
A falu bolondját sose bántják – így „védte meg” Orbán a lökdösődő fideszesektől Hadházyt
Hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halála: közleményt adott ki a Belügyminisztérium
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik