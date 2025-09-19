feljelentésinternetes agressziószalay-bobrovniczky kristóf
Szalay-Bobrovniczky Kristóf feljelentést tett egy komment miatt

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2025. 09. 19. 12:02
Varga Jennifer / 24.hu

Internetes agresszió miatt feljelentést tett Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter az erről szóló videójában arról beszélt, hogy nem azért tett feljelentést, mert sértve érzi magát vagy nem viselné el az internetes agressziót, hanem azért, mert szerinte „egy normális, egymásra figyelő és egymással értelmes párbeszédet folytató országban érdemes élni”.

Ezért felelősséget is érzek, és fontosnak tartom azt, hogy megállítsuk azt az áradó gyűlöletet, amit az elmúlt egy évben a Tisza nevű politikai blöff ránk szabadított

fordította a közel tizenhat éve kormányzó Fidesz politikusa a Tisza Párt ellen az általa tett feljelentés ügyét.

A honvédelmi miniszter szerint egyértelműen kapcsolható a Tisza megjelenése ahhoz a „féktelen gyűlölethullámhoz, amely nem szolgálja Magyarország érdekét”. Szalay-Bobrovniczky szerint „nem hagyhatjuk, hogy elárassza hazánkat a tiszás gyűlöletcunami”.

A honvédelmi miniszter azt nem közölte, hogy pontosan mi miatt tett feljelentést, de a kommentszekcióban utalt rá, hogy a lépésre egy bizonyos komment miatt szánta el magát.

Az internetes agresszióról szóló büntetőszabály az idén januártól került a büntető törvénykönyvbe. Eszerint, aki nagy nyilvánosság előtt elektronikus hírközlő hálózat útján olyan kifejezést, ábrázolást vagy kép- és hangfelvételt használ vagy tesz közzé, amely beazonosítható személlyel vagy személyekkel szembeni erőszakos, halált okozó vagy különös kegyetlenséggel elkövetett büntetendő cselekményre irányuló szándékot vagy kívánságot fejez ki, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

