Megpróbálta lekapcsolni a gépről, majd bicskával vágta át az intenzíven fekvő apja infúziójának csövét egy 13 éves fiú

2025. 09. 10. 11:32
Többször is megpróbálta leállítani az intenzív osztályon fekvő édesapja kezelését egy 13 éves sarkadi fiú. Először az ágya melletti gépet próbálta kikapcsolni, majd egy bicskával elvágta az infúziós csövet.

A Rendészeti Államtitkárság tájékoztatása szerint a fiú a napokban tölti majd be a 14. születésnapját. A beteg édesapját látva úgy döntött, hogy „segít neki”.

Az egyik látogatás alkalmával a bicskájával elvágta azt a csövet, amely a centrális vénát egy pumpával összekötve továbbította a gyógyszereket a magatehetetlen férfi szervezetébe. Az intenzív osztály személyzete észlelte a bajt, és sikerült közbeavatkozniuk.

A mozdulat életveszélyes állapotot idézhetett volna elő: az apa elvérezhetett volna, a vénába jutó levegő légbuborékot, az pedig légembóliát okozhatott volna

– közölték.

A fiú beismerő vallomást tett. Azt mondta, hogy nem tudta kezelni a mindig erős apja hirtelen ágyhoz kötöttségét és kiszolgáltatottságát. Tettének helytelenségére a kifolyó vér és a berohanó ápolók láttán döbbent rá.

Kiderült, hogy a tette előtt megpróbálta kikapcsolni az apja kórházi ágya melletti gépet, de a hangos jelzésre bement egy ápoló, és helyreállította azt. Ezután döntött úgy, hogy elvágja az infúzió csövét. A fiatalt életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével gyanúsították meg, szabadlábon védekezhet.

Egy férfi késsel támadt korábban a volt párjára a székesfehérvári kórházban. Erről ide kattintva olvashat.

