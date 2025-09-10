Felhívta a lelkisegély-szolgálatot egy férfi, hogy lelövi az anyját, és magával is végezni fog

Elfogtak a rendőrök azt a szigetszentmiklósi férfit, aki arra készült, hogy megöli majd az édesanyját. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint D. Tamás úgy döntött, hogy felhív egy lelkisegély-szolgálatot, mert úgy érezte, valakivel beszélnie kell.

A hívást fogadó személy azonban hamar szembesült azzal, hogy nem egy átlagos beszélgetés kerekedett a történetből. A férfi ugyanis elmondta, hogy szerezni fog egy 38-as kaliberű pisztolyt, az édesanyjához megy és lelövi, majd saját magával is végezni fog. Az önkéntes a mintegy negyedórás beszélgetés során megpróbálta lebeszélni tervéről a támadót.

A rendőrök rövid időn belül azonosították a hívót, és még aznap elfogták szigetszentmiklósi lakásában, majd előállították. A nyomozók kutatást tartottak a lakásában, és lefoglalták a telefonját, amiről a lelkisegély-szolgálatot hívta. Az adatgyűjtés során kiderült, hogy a középkorú férfi egy késsel már többször megfenyegette az édesanyját.

A nyomozók emberölés előkészülete miatt indítottak eljárást a férfi ellen, majd őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.

Egy 15 éves fiú az örökbefogadó szüleit akarta megölni. A kislányokkal szexuális cselekményeket végeztető fiatal ámokfutásáról ide kattintva tudhat meg részleteket.