Megbotlott és az úttestre zuhant, egy nő odament hozzá és kizsebelte

Kifosztás bűntette miatt állítja bíróság elé a Miskolci Járási Ügyészség azt a nőt, aki kifosztott egy utcán eleső, egészségkárosodása miatt magától felállni képtelen férfit egy évvel ezelőtt Miskolcon.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a nő észrevette, hogy egy sörözőből kijövő férfi megbotlott a járdaszegélyben, és az úttestre esett. A férfi az egészségkárosodása miatt járási nehézségekkel küzd, ezért nem tudott magától felállni.

A söröző tulajdonosa és egy másik férfi siettek a segítségére, ketten kezénél fogva megpróbálták felsegíteni, azonban ez nem sikerült. A nő is odament, és, amikor a tulajdonos visszament, hogy mentőt hívjon, egyedül maradt az eleső férfivel. Ekkor belenyúlt az áldozat bal nadrágzsebébe, és kivett belőle tizenháromezer forintot.

A gyalogos észlelte a cselekményt, és rászólt az elkövetőre, hogy adja vissza a pénzét, az elkövető viszont elszaladt a helyszínről. Az ügyészség börtönbüntetést kért a büntetett előéletű, különös visszaeső nőre azzal, hogy tiltsák el a közügyektől is.

