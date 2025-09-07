Orbán elárulta, mikor veszíthet a Fidesz a választásokon

Orbán röviden leült a Patrióta színpadán, mielőtt Deák Déniel és G. Fodor Gábor elemezni kezdett volna a miniszterelnök beszéde előtt. A kormányfő itt azt mondta: a politika a szerves közösségekből épül, ilyen a kötcsei is, amely nagyon régóta gondolkodik együtt. Szerinte hatalmi politikát, kormányzati hatalomért való versengést csak ilyen alapokon lehet folytatni. A Fidesz világa Orbán szerint nem egy forradalmi, fölforgató, erőszakosan beavatkozni akaró, hanem polgári típusú kultúra, amelynek nagyon széles polgári hátországa van. A kormányfő úgy folytatta:

Mi mindig innen nyerjük a választás. Amikor veszítünk, azért veszítünk, mert ez összehúzódzkodik, és nem fejt ki elegendő aktivitást. De ha ez jó erőben van, ha ez kultúra duzzad a testnedvektől és életerős, akkor nem lehet bennünket megállítani. A következő hét hónapban meglátjuk, hogy ez hogy lesz.