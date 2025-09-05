Kapu Tibort meghívták Kötcsére, ahova el is megy

Kapu Tibort meghívták a kötcsei piknikre, az űrhajós pedig elfogadta a meghívást, derült ki az interjúból, amit a Telexnek adott.

Ennek pedig az az oka, hogy ahova hívnak, ahol van lehetőségem, hogy az űrkutatást népszerűsítsem, oda szeretnék elmenni pártpolitikától és minden egyébtől függetlenül.

– mondta erről. Kapu szerint „amit létrehoztunk a Hunorral, az az én olvasatomban mindenképpen politikán fölül áll. Én politizálni nem fogok, nincsenek pártpolitikai és hasonló vágyaim, viszont a miniszterelnök meghívott, ő Magyarország választott miniszterelnöke, én egy kiválasztott űrhajós vagyok, szerintem egészen természetes, hogy beszélünk, és ha meghív egy ilyen rendezvényre, elmegyek.”

Megmondom őszintén, sokat nem tudok a kötcsei piknikről, az én szememben ez kvázi a miniszterelnök személyes csapatépítője. Ha ilyen helyre elmegyek, akkor nem azért megyek, hogy politizáljak, az teljesen egyértelmű. Minden magyart képviselek, nem kettő millió magyar, nem tízmillió magyart, hanem tizenöt millió magyart.

– tette hozzá. Arra a kérdésre, hogy ha egy másik politikai erő hívná el egy olyan rendezvényre, ahol beszélhet az űrkutatásról és a tudományról, elmenne-e, azt válaszolta a Telexnek, hogy „ilyen megkeresés még nem érkezett, de ezen a hídon majd átmegyünk, ha odaérünk. Zsigerből biztos, hogy nem mondanék nemet csak azért, mert egy másik politikai erő szervezi. Az tény, hogy negyven év után jutottunk vissza az űrbe, és ez a kormányzat volt az, aki az ebben rejlő lehetőségeket felismerte”.

Az, hogy nemzeti űrhajós, ez valamilyen szinten egy új állatfaj. Itt még bőven van definíciós dolgunk. El kell tudni dönteni, meg kell tudni határozni, hogy egy űrhajós az mi a nép szemében. Én nagyon remélem azt, hogy egy teljes nemzetet tudunk büszkévé tenni, és el tudjuk kerülni, hogy mindenféle skatulyába belekerüljünk.

– mondta.