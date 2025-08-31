nagy zsuzsannasulyok tamásrippl-rónai józseffestmény
Belföld

Kiderült, melyik Rippl-Rónai festményt intézte Sulyok Tamás felesége a Sándor-palotába

24.hu
2025. 08. 31. 20:51
A kaposvári önkormányzat elárulta, melyik alkotást javasolták Nagy Zsuzsannának.

Ahogy arról beszámoltunk, Nagy Zsuzsanna, Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége Kaposvárra utazott, hogy szerezzen egy Rippl-Rónai-festményt a Sándor-palotába, erről a város polgármestere, Szita Károly számolt be egy rövid videóban, amire Hadházy Ákos hívta fel a figyelmet.

Az RTL Híradó most kiderítette, melyik volt az ominózus alkotás. A csatorna kérdésére a kaposvári önkormányzat azt közölte, hogy

Rippl-Rónai József Medgyessy olvas című alkotását javasolták, amit a köztársasági elnök és felesége el is fogadott.  

A festmény három és fél évig lesz a Sándor-palotában, ekkor jár a köztársasági elnök ötéves ciklusa.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hétfőtől elkezdi közzétenni „Pusztaverszáj” terveit Hadházy Ákos
Magyar Péter: Orbán már odáig süllyedt, hogy Gyurcsányt dicséri
Paradicsomcsók, sárkányfesztivál és elfogyó gleccser a hét képein
Őrületes tempóban tűnnek el az emberek Mexikóban
Mit veszíthet Magyarország, ha odalesz a Druzsba?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik