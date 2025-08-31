Kiderült, melyik Rippl-Rónai festményt intézte Sulyok Tamás felesége a Sándor-palotába

Ahogy arról beszámoltunk, Nagy Zsuzsanna, Sulyok Tamás köztársasági elnök felesége Kaposvárra utazott, hogy szerezzen egy Rippl-Rónai-festményt a Sándor-palotába, erről a város polgármestere, Szita Károly számolt be egy rövid videóban, amire Hadházy Ákos hívta fel a figyelmet.

Az RTL Híradó most kiderítette, melyik volt az ominózus alkotás. A csatorna kérdésére a kaposvári önkormányzat azt közölte, hogy

Rippl-Rónai József Medgyessy olvas című alkotását javasolták, amit a köztársasági elnök és felesége el is fogadott.

A festmény három és fél évig lesz a Sándor-palotában, ekkor jár a köztársasági elnök ötéves ciklusa.