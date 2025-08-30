vihar
Belföld

A vihar után vízben elakadó autókhoz, kidőlt fákhoz tömegesen riasztották a tűzoltókat Budapesten

admin Dienes Gábriel
2025. 08. 30. 18:02

A viharos időjárás miatt több mint nyolcvan esetben hívták a fővárosi tűzoltókat segítségül Budapesten szombat délután – közölte Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Elmondta, hogy jellemzően az úttesteken felgyülemlett esővízben elakadt járművek, pincébe, alagsori helyiségekbe beömlő víz miatt vonultak a tűzoltók, de érkeztek jelzések leszakadt faágakról, szél által megbontott háztetőkről, kidőlt fákról is.

A X. kerületben a Dreher Antal úton a Gitár utcánál a villamossínekre hajtott több személyautó is, mert a nagy mennyiségű esővíz miatt nem lehetett látni az utat. A gépkocsikat a tűzoltók távolították el.

Zuglóban az Erzsébet királyné útján félméteres vízben elakadt gépkocsit kellett letolni az útról. Ugyancsak vízben rekedt járművet mentettek a tűzoltók a XIX. kerületi Nádasdy utcában, ahol a mintegy harminc centi magas víz miatt vált mozgásképtelenné a jármű.

A XV. kerületben a Pestújhelyi úton a viharos szél fémlemezes borítást szakított le egy épület tetejéről, a bádogdarabok a környező udvarokban és az úttesten szóródtak szét.

A III. kerületben a Hunor utcában személyautóra dőlt egy nagy fa, az I. kerületben a Czakó utca és a Lisznyai utca kereszteződésében egy terebélyes kidőlt fa akadályozta a forgalmat. A fákat a fővárosi tűzoltók láncfűrészekkel feldarabolták – mondta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. (MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Jacht, magánrepülő, festmény, sportkocsi - itt vannak a Tisza Párt vagyonadójának részletei
Medve harapdálta egy motoros lábát, aztán elvette előbb a járművet, majd a sofőr uzsonnáját – videó készült az attakról
Károgás vagy szárnyalás: milyen volt valójában az idei szezon a Balatonon?
Török Gábor: Több mint két órát beszélgettünk Orbán Viktorral
Ilyen szép lakásbelsőket most nem látni máshol Budapesten
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik