Kiborult Koppenhágában Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Kemény szóváltásba keveredtem Kaja Kallasszal, akinek az lenne a dolga, hogy a véleményeket konszolidálja és közös álláspontot alakítson ki az Európai Unión belül. E helyett Magyarországnak a háború kitörése óta ismert békepárti álláspontját kipécézve, pellengérre állítva, nekem támadt, hogy változtassuk meg az álláspontunkat Ukrajna pénzügyi támogatását illetően.

Erről az EU védelmi minisztereinek koppenhágai találkozójáról hazatérő Szalay-Bobrovnicky Kristóf számolt be indulatos Facebook-videóban.

A honvédelmi miniszter szerint példátlan az unió történetében, hogy az ukrán nagykövet jelenlétében kérdezik fel egy tagállam miniszterét Ukrajna támogatásának kérdésében.

Szalay-Bobrovnicky úgy véli: „Elfogadhatatlan ez a viselkedés, és az európai normáktól teljesen szokatlan. De ez alkalmat adott nekem, hogy ismét elmondjam a magyar álláspontot, és ismét rávilágítsak arra, hogy ennek a háborúnak a vége nem a harctéren lesz, nem katonai megoldás fogja azt elhozni, hanem teret kell adni Trump elnök diplomáciai kísérleteinek, teret kell adni a béke tárgyalásos úton való elérésének, és ezen az egyetlen módon lehet végre ezt a rettenetes háborút lezárni. Magyarország ebben konstruktívan a béke pártján áll. A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát.”