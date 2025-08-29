felújításm7-es autópályaautópályamkif
Szeptembertől több tíz kilométeren terelések lesznek az M7-esen, a nyárra felfüggesztett felújításokat is most pótolják be

Ivándi Szabó Balázs / 24.hu
2025. 08. 29. 10:32
A felújítási munkák nyári felfüggesztése után ősszel újra indulnak a nagyfelületű burkolatcserék az M7-en, közölte a Facebookon a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF).

Ahogyan korábban ígértük, augusztus 31.-ig nem lesznek előre tervezett útfelújítások az M7 autópálya M0 és Balatonvilágos közötti szakaszán egyik irányban sem. Azonban ősszel folytatnunk kell mind a tervezett, mind a nyári időszakra felfüggesztett munkálatokat. Ezért szeptember elsején a reggeli csúcs, illetve az évnyitók után, a Székesfehérvár – Budapest közötti szakaszon 10 óra után több helyen is megkezdődik a terelések kiépítése az M7-esen

– jelezték.

A felújítással érintett szakaszokon a használható sávok száma a legtöbb helyen nem változik, azaz a kapacitás nem csökken:

  • A munkavégzés ideje alatt a Balaton irányába és a főváros felé vezető oldalon, Balatonvilágos és Székesfehérvár között is mindenhol két-két sávon haladhat a forgalom.
  • A Székesfehérvár és Budapest közötti három sávos szakaszon – ahol a munkálatok engedik –, továbbra is három sávot biztosítanak, vagyis néhány kivételtől eltekintve a terelések ellenére sem csökken a közlekedésre használható sávok száma.
  • A munkaterületek környezetében sebességkorlátozással és szűkített sávokkal is találkozhatnak az arra közlekedők.
  • Az őszi felújítási munkálatok később érintenek majd pihenőket és csomópontokat is, melyekről az MKIF honlapján, a közösségi oldalaikon és az Útinformon keresztül előre és időben tájékoztatják az utazókat.

Az M7-es M0 – Balatonvilágos közötti szakaszán az alábbi forgalomterelésekre kell készülni szeptember elsejétől:

  • a Budapest felé vezető oldalon a 17-29 km között,
  • a Budapest és a Balaton felé vezető oldalon is a 42 – 46 km között (folytatódik az új gyalogos és kerékpáros híd építése Velencénél),
  • a Budapest felé vezető oldalon a 50 – 65 km között,
  • a Budapest felé vezető oldalon a 74 – 76 km között.

