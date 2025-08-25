Autóbalesetben hunyt el egy csopaki mentőápoló

Egy mentőápoló halt meg abban a balesetben, amely vasárnap történt az M3-ason Kerekharasztnál – derül ki a Veol cikkéből.

A fiatal csopaki férfi Várpalotán dolgozott, és Debrecenbe tartott az autójával, amikor egy kamionnal ütközött.

Egy, a lap által hivatkozott közösségi oldalon azt írták: „Sokan nem ismerhették Kollár Márkot személyesen, de rengeteg emberen segített”, majd úgy folytatták: