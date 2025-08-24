Letartóztatták a nagydorogi nőt, akinek holtan találták kéthetes kisfiát

A bíróság letartóztatta a 25 éves nagydorogi nőt, akit gyermeke megölésével gyanúsítanak – írta a police.hu. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság videót is közölt erről, illetve felidézte: a Paksi Rendőrkapitányság augusztus 20-án indított eljárást a kéthetes kisfiú eltűnése miatt. A gyermek keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg, végül a délutáni órákban Nagydorog határában megtalálták a holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást. A bűncselekmény elkövetésével a gyermek 25 éves anyját gyanúsították meg a nyomozók. A rendőrök őrizetbe vételét követően kezdeményezték letartóztatását, amit a nyomozási bíró el is rendelt. A tárgyalást követően a nőt börtönbe vitték.

A rendőrség korábbi beszámolója szerint az újszülött anyja azt vallotta, hogy a gyerekét tolta babakocsiban, amikor hirtelen rosszul lett, majd elájult. Amikor magához tért, a gyereknek már nem volt nyoma. Előbb maga kezdte el keresni, de nem találta, hazament és segítséget kért. Az adatgyűjtés során ugyanakkor a nőre terelődött a csecsemőgyilkosság gyanúja, ezért kezdeményezték a letartóztatását.