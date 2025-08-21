Török Gábor: Jött már innen selyemzsinór egy elnöknek

Török Gábor politikai elemző megosztotta Orbán Viktor bejegyzését a munkácsi rakétatámadásról, amelyben Sulyok Tamás köztársasági elnökkel szemben világosan fogalmazott, és az oroszokat tette felelőssé támadásért. Mint ismert, először az államfő is orosz rakétatámadásról írt, majd törölte a bejegyzéséből az orosz szót (azóta a Sándor-palota azt is elmagyarázta, miért tett így).

Amit az elnök kitörölt, a miniszterelnök beleírta. Jött már innen selyemzsinór egy elnöknek, most egy másik kapott egy baráti pofont. Bármi is van az egész mögött, azért ennek az üzenete elég világos

– írta Török, aki 2024 februárjában talán elsőként jósolta meg Novák Katalin bukását.

A kegyelmi ügy kirobbanása után néhány nappal a miniszterelnök közzétett egy videót arról, hogy a jövőben ellehetetlenítenék, hogy elnöki kegyelemben részesüljenek pedofil bűnelkövetők. Ezt Török akkor egy selyemzsinór képével nyugtázta, két napra rá pedig Novák lemondott (a selyemzsinór az Oszmán Birodalom egyik kivégzési eszköze volt, és egyben a kegyvesztés szimbóluma: ha a szultán valakinek selyemzsinórt küldött, azt jelentette, hogy az illető elvesztette a szultán bizalmát, és jobban teszi, ha önkezével vet véget életének).