Bántalmazás egy nagykanizsai óvodában: bocsánatot kér és intézkedett a piarista rend

A Piarista Rend Magyar Tartománya a nagykanizsai óvodának bejelentett gyermekvédelmi gyanú kezelése során késve és nem megfelelő intézkedéseket hozott, eljárási hibákat vétett, amelyekért a rend bocsánatot kér minden érintettől,

írta hétfői közleményében a rend.

Az RTL Híradó a napokban számolt be arról, hogy a szülők szerint büntetés gyanánt felpofozta, a folyosóra lökte és még fagypont alatt is az udvaron futtatta a gyereket a nagykanizsai Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Óvoda egyik óvónője. A riportban több olyan hangfelvételt is bemutattak, amelyen a gyerekek meséltek az őket ért inzultusokról.

A rend a történtekre reagálva a vizsgálat idejére augusztus 2-tól felfüggesztett egy óvodapedagógust az állásából, ezen felül mindenben együttműködnek a hatóságokkal és külsős szakértői vizsgálatot is kértek, amelynek eredményeit beépítik a működésbe.

Hozzátették:

A rendtartományunk látja, hogy a vádak és az azokra adott hibás válaszok sebeket ejtettek közösségünkön. Őszintén bocsánatot kérünk minden érintett gyermektől és családtól, akiket a kialakult bizonytalan és feszült légkör megterhelt. Az intézményben a szülői bejelentés kezelése, a szülők és a nevelőtestület erről történő tájékoztatása nem volt megfelelő, valamint késedelemmel tett eleget az intézmény jelzési kötelezettségének a gyermekjóléti szolgálat felé. Ezek a hibák megingatták a szülői közösség bizalmát és megosztottsághoz vezettek.

A piarista iskolákban működő Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsa (BITT) külsős szakértők bevonásával belső vizsgálatot folytatott le, amelynek során megállapították, hogy egy esetben elfogadhatatlan óvodapedagógusi magatartást, egy esetben pedig óvodavezetői ügykezelési hibát azonosítottak, amelyért írásbeli figyelmeztetést kapott az érintett.

A BITT ugyanakkor a bejelentés szerinti pofozásról ellentétes információkat kapott a szülői közösségtől, ezért „a rendelkezésre álló eszközökkel nem volt eldönthető, hogy a bejelentésben jelzettek valóban megtörténtek-e, ebben az esetben várják a gyermekvédelmi hatóság vizsgálatának eredményét”.

A gyermekvédelmi üggyel kapcsolatban a nagykanizsai óvoda további lépéseket is tesz: teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, és minden szükséges információt megoszt; felkért egy független gyermekvédelmi szervezetet az intézmény átvilágítására és az audit eredményeit beépítik a működésükbe; őszi gyermekvédelmi továbbképzést szerveznek a dolgozóknak, különös figyelemmel a jelzési kötelezettségre és krízishelyzetek kezelésére; valamint a bizalom helyreállítására resztoratív folyamatot indítanak külső mediátor bevonásával, önkéntes részvétellel.