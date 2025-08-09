balesetmentőtisztországos mentőszolgálatautóbaleset
Belföld

Autóbalesetben meghalt egy fiatal mentőtiszt

24.hu
24.hu
2025. 08. 09. 13:59
24.hu

Közlekedési balesetben életét vesztette egy fiatal mentőtiszt és a vele egy gépkocsiban utazó férje – számolt be róla az Országos Mentőszolgálat a Facebookon.

A végzetes szerencsétlenség augusztus 8-án, péntek este történt Fejér vármegyében, ahol a nő dolgozott.

Az áldozat idén június 1-jén kezdett az enyingi mentőállomáson, ahol nyitott, közvetlen személyisége révén hamar szoros barátságot alakított ki munkatársaival és a csapat megbecsült tagja lett. Az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti, és őszinte részvétét fejezte ki családjának.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kigyulladt egy mozdony az észak-balatoni vonalon
Thuróczy Szabolcs: Ha jövőre megint ebben a száraz szarban fogunk tapicskolni, akkor végünk van
„Csak annyit mondtam, imádkozzanak érte” – brutális sérülést szenvedett a Detroit Lions játékosa
CATL: biztonsági hiányosságokról beszél az elbocsájtott mérnök – a gyár és a kormányhivatal cáfol
Kigyulladt egy mozdony az észak-balatoni vonalon
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik