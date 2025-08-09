Autóbalesetben meghalt egy fiatal mentőtiszt

Közlekedési balesetben életét vesztette egy fiatal mentőtiszt és a vele egy gépkocsiban utazó férje – számolt be róla az Országos Mentőszolgálat a Facebookon.

A végzetes szerencsétlenség augusztus 8-án, péntek este történt Fejér vármegyében, ahol a nő dolgozott.

Az áldozat idén június 1-jén kezdett az enyingi mentőállomáson, ahol nyitott, közvetlen személyisége révén hamar szoros barátságot alakított ki munkatársaival és a csapat megbecsült tagja lett. Az Országos Mentőszolgálat saját halottjának tekinti, és őszinte részvétét fejezte ki családjának.