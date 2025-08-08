gólyavezetékhatvan
Belföld

Húsz gólyát öltek meg a vezetékek egy hét alatt a hatvani szeméttelepnél

Adrián Zoltán / 24.hu (Kiemelt képünk illusztráció.)
24.hu
2025. 08. 08. 19:39
Adrián Zoltán / 24.hu (Kiemelt képünk illusztráció.)

Egy helyi természetvédő szerint körülbeül húsz gólya halt meg egy hét alatt a hatvani szeméttelep környékén, számolt be az esetről az RTL Híradó. Elmondása szerint a madarak élelmet keresnek a hulladék között, aztán a villanyoszlopokon pihennek meg, ahol gyakran áramütés éri őket.

A Magyar Madártani Egyesület szerint legtöbbször a fiatalabb egyedek pusztulnak el áramütés miatt, évente ezernél is több gólya pusztulhat el így. Ezért úgy vélik, az áramszolgáltatónak át kellene alakítania a vezetékrendszert. Az MVM azt közölte, milliárdokat költenek madárbarát hálózatra.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Most már kvittek vagyunk!" – Orbán Viktor elment fagyizni Török Gáborral
Lehalt az EESZT és a DÁP alkalmazás, problémázik az Ügyfélkapu+, és az e-recepteket sem lehet kiváltani
Elmarad Sisi koncertje a Szigeten
Pillanatokkal az előtt ébredt fel a kómából, hogy kioperálták volna a szerveit adományozásra
„Most már kvittek vagyunk!" – Orbán Viktor elment fagyizni Török Gáborral
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik