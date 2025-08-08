Húsz gólyát öltek meg a vezetékek egy hét alatt a hatvani szeméttelepnél

Egy helyi természetvédő szerint körülbeül húsz gólya halt meg egy hét alatt a hatvani szeméttelep környékén, számolt be az esetről az RTL Híradó. Elmondása szerint a madarak élelmet keresnek a hulladék között, aztán a villanyoszlopokon pihennek meg, ahol gyakran áramütés éri őket.

A Magyar Madártani Egyesület szerint legtöbbször a fiatalabb egyedek pusztulnak el áramütés miatt, évente ezernél is több gólya pusztulhat el így. Ezért úgy vélik, az áramszolgáltatónak át kellene alakítania a vezetékrendszert. Az MVM azt közölte, milliárdokat költenek madárbarát hálózatra.