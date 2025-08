Hatvanpusztai antilopok: őket is tartják, minket is – hülyének

Életem első tizennyolc, Székesfehérváron eltöltött évében nem gondoltam volna, hogy évtizedekkel később szeretett szülőmegyémben zebrák és antilopok fognak lófrálni egy véletlenül számos luxusigényt kielégítő gazdasági épület közelében. Ehhez képest ott tartunk, hogy a Mészáros Csoport magától értetődően ismeri el a héten szpottolt kelet-közép-európai antilopokat meg a közelükben elhelyezkedő vadlest, és sértetten szögezi le, hogy galádság összekötni ezt a két észlelést: nyilván nem fognak vadászni az antilopokra, csak tartják őket.

Mint ahogy minket is tart valaki: hülyének, vagy legalábbis csóró barmoknak, akiknek cicára se telne.

A beteljesült magyar álom, a sztyeppei antilopranch kizárólag újabb kérdéseket vet fel, például hogy hány és mennyire egzotikus állat kell ahhoz, hogy megébredjen bennünk a kérdés: miért is nem mennek haza ezek a lények oda, ahonnan jöttek, ahelyett, hogy ellegelik a füvet a magyar juhok elől? Eleve: direkt telepítik őket ide? És akkor a bölényekről még nem is beszéltünk (el tudja bárki képzelni, mennyit eszik, mennyit zabál egy bölény?), de azokat majd elővesszük akkor, amikor már óriásplakátokon hergelünk a kereszténytelen állatok ellen. Mindenesetre izgalmas programgazdagodás ez a Hadházy Ákos Szabadidős Egylet ma délutáni hatvanpusztai kirándulásához,

a zebrákkal óvatosan, kurva nagyot tudnak rúgni, ha félnek.

Az alcsútdobozi járás faunájánál kettővel nagyobb léptékű közös jövőnk szempontjából az EU-USA deal, ami a megszülését megelőző sajtótájékoztató alapján némiképp Donald Trumpot és Ursula von der Leyent is váratlanul érte. Nem is beszélve Orbán Viktorról. Ő Tusványoson egy nappal korábban azt az apokalipszist jövendölte meg, amit csak korosodó autokraták tudnak elhárítani – mint az apokalipsziseket általában, hiszen ezért vannak. E komor szombat délelőtti festmény része volt az is, hogy ezek a csillagfejű töketlen bürokraták egy dealt nem bírnak összehozni. Az eheti update szerint: jó, össze tudnak, de hát szar lett.

Kerner Zsolt megírta, mennyire lett az: a jó, az nem ilyen, de nem mi teremtettük a helyzetet. (Ráadásul tegyük hozzá, hogy mintha egy rakás, khm, lehetetlenséget és füllentést is ígértünk volna, ami eddig inkább a belföldi kampányok, mintsem a kontinensközi megállapodások sajátja volt.) Ursula von der Leyen képességeiről – és úgy általában ezentúl mindenről – meg azt javaslom, tájékozódjanak a Fidesz Vas megyei 3-as számú választókerületi alelnökétől, aki Őriszentpéteren kérdezte fel Magyar Pétert. Ő úgy tudja, von der Leyen mind a hét gyereke örökbe fogadott (nem azok), Magyarországon élni sosem volt ennyire jó, külföldi információnak forrása az 50 éve Németországban élő teljes családja, Németországban élni pedig, mint nyugaton mindenütt, pokoli.

Zsolt cikke a másik, szintén nagy titokban a porondig csempészett EU-s varázslatról, a következő hétéves költségvetés tervezetéről is szól. Ha jóindulatúak vagyunk, már ebben is láthatjuk a világpolitika trumpi átalakításának hatását, amennyiben ezt egy erősen odatett kezdő ajánlatnak fogjuk fel, amihez képest igazából a változások harmadának is tökre örülni fognak a kiötlői. Orbán belengette, hogy ez így tuti vétó – ebben is van jó hír, ezek szerint nem lesz 2026 végén, amikor azt valójában le kell majd birkózni, harmadik világháború. (Vagy lesz, majd Dopemannel megbeszélik hétfőn podcastolás közben.) De elképzelhető, hogy az a deal perspektivikusabb volna, amit a múlt szombaton Székesfehérváron – hol máshol, az emberek gravitálnak az antilopok felé – színpadra álló Magyar Péter birkózna le, már amennyiben még legalább négy további évig magáénak gondolja azokat a lázító felvetéseit, hogy igazából mi is a Nyugat része vagyunk, és az EU-ba önként léptünk be.

