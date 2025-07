2265 diákot vettek fel osztatlan tanárképzésre, miközben 14 ezren érik el a nyugdíjkorhatárt öt éven belül

Az egyetemi felvételi ponthatárok kihirdetését követően összesen 14 887 jelentkező jutott be valamilyen pedagógusképzési szakra. Osztatlan tanárképzésekre (ahol elsősorban az általános és középiskolai tanárokat képzik) pedig mindössze 2265 főt vettek fel az idei általános felvételi eljárásban – írta a Népszava az Oktatási Hivataltól (OH) adataira hivatkozva.

Bár a tavalyinál több diák került be a pedagógusképzésbe (2072-vel) és vettek fel osztatlan tanárképzésre (681-gyel), az utánpótlás még így sem tűnik biztosítottnak a lap szerint. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint is több mint 14 ezer általános és középiskolai tanár éri el a 65 éves nyugdíjkorhatárt a következő öt évben, és ebben nincsenek benne azok, akik a Nők 40 korkedvezményes nyugdíjazást választják.

A felvettek száma annak ellenére is kevés, hogy több egyetemen kifejezetten alacsony pontszámokkal is be lehetett kerülni tanárszakokra. A Népszava néhány példát is felhozott erre (500 pont a maximum):

232 pont kellett a Debreceni Egyetemen,

233 pont a Pécsi Tudományegyetemen,

252 pont az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen.

A Szegedi Tudományegyetemen 308 pont,

az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE) pedig 343 pont kellett az ötéves magyar-történelem tanári szakhoz (nappali, ösztöndíjas formában).