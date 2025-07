Alkotmánybírósághoz fordultak a háziorvosok a kötelező ügyelet miatt

Közvetlen alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz huszonkét háziorvos az ügyelettel kapcsolatos törvény és rendelet módosítása miatt – közölte pénteken a Magyar Orvosi Kamara ( MOK), amely támogatja a kezdeményezést.

Az Országgyűlés júniusban fogadta el azt a salátatörvényt, amely több egészségügyi jogszabályt módosít. A módosítások között szerepel, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásban való részvétel feltételeit a háziorvos, házi gyermekorvos és az állami mentőszolgálat megállapodásban rendezi, azzal, hogy a háziorvos, házi gyermekorvos a megállapodás aláírásától függetlenül köteles részt venni az ügyeleti feladatok ellátásában.

A kötelező ügyeletet azután emelték törvényi erőre, hogy a Kúria májusi ítélete kimondta: a háziorvosok nem kényszeríthetők szerződés nélkül ügyeletre.

Álmos Péter, az orvosi kamara elnöke korábban már nyílt levélben kérte Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy ne írja alá a törvénymódosítást, ám a ő ezt nem vette figyelembe.

Az ügyeleti rendszert szabályozó másik jogszabály, egy salátarendelet a minap jelent meg Magyar Közlönyben, ezzel Pintér Sándor beárazta a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeletet.

A módosítás ellen panaszt emelő indítványukban a háziorvosok most arra hivatkoznak, hogy az a háziorvosok, házi gyermekorvosok esetében sérti a vállalkozáshoz, a foglalkozás gyakorlásához, a tulajdonhoz, valamint a családi- és magánélethez, illetve a pihenéshez való jogot. A beadványban kiemelik azt is, hogy a szabálymódosítás miatt a betegek egészséghez való joga is súlyosan sérül. Az ügyben – hasonló alapjogi sérelmek okán – további háziorvos kollégák is tervezik, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulnak – jelezte a MOK.