Orbán: A Fidesz valóban új jelölteket állít Győrben

Rengeteg pénzt küldtünk ide Győrbe, ez látszik is a városon. Minden fejlesztés ami Győrben történt, az lényegében direkt vagy indirekt kormányzati támogatással történt. Ha nem ilyen vidékpárti, vidéki embereket támogató nemzeti kormánya lett volna Magyarországnak, akkor Győrben az életszínvonal sokkal lejjebb lenne – mondta Orbán Viktor a Győr+-nak adott interjújában.

A miniszterelnök, aki az új Audi Q3-as ünnepélyes bemutatása kapcsán járt a városban, elmondta: el kell fogadni, hogy nem csak Győrből áll az ország, vannak rosszabb állapotban lévő városok is. „Nem hagyhatunk senkit az út szélén, törődni kell másokkal is” – fogalmazott.

A jövő évi választással kapcsolatban Orbán jelezte: „egy kormány nem teheti meg, hogy 8-9 hónapot kampányra veszteget el”. Mint mondta: „egy kormányzó párt talán két, két és fél hónapot fordíthat kampányra, egyébként a munkát, az energiát az ország ügyeinek intézésébe kell fektetni”.

Az esélyekkel kapcsolatban leszögezte:

majd az emberek döntenek, mert végül is mindannyian az ő kezükben vagyunk, én úgy számolok, hogy nincs ok arra, hogy a 2022-ben hozott döntésüket megváltoztassák. Tehát én egy nagyon nehéz, küzdelmes, de ’22-höz hasonló választási eredménnyel végződő összecsapásra vagy küzdelemre vagy vitára számítok.

A győri jelöltek kapcsán is kérdezték Orbánt, hiszen több pletyka is felmerült azzal kapcsolatban, hogy kiket indít a kormánypárt. „Azt kell mondanom, hogy ezek nem pletykák voltak, hanem hírek. A hír igaz, valóban frissítünk, lesz változás, mind a két helyen új jelöltet fogunk állítani. A személyekre vonatkozó döntések megszülettek és ezt belátható időn be is fogjuk jelenteni” – hangsúlyozta.