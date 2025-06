Népszava: több tanárnak is lehúzták a pontszámát az értékelésben, így kevesebb pluszpénzt kell fizetni

A Népszava szerint több tanárnak is lehúzták a pontszámát a pedagógusok új rendszerű teljesítményértékelésén, nehogy túl sokan kapjanak pluszpénzt. A lap szerint többen is arról számoltak be, hogy csak 1-2 ponttal maradtak le attól, hogy a kiemelkedő teljesítményűek közé sorolják őket.

Az értékelés során 100 pontot lehet szerezni, a 80 pontot elérő pedagógusokat sorolják a kiemelkedő teljesítményűek közé. Akik 50 pont alatti eredményt érnek el, a fejlesztendő teljesítményű csoportba sorolják, a kettő között pedig az átlagos teljesítményűek vannak. A kiemelkedő teljesítményűek a jövő tanévtől pluszjuttatást kaphatnak az alapbérükbe építve, ami átlagosan havi bruttó 20 ezer forint, de az igazgatók személyes döntése alapján akár 60 ezer is lehet.

A pontszámok megjelenése után több pedagógus elárulta, hogy egy tantestületen belül egyszerre többen kaptak 79 pontot, mert az intézményvezetők szóban azt a tájékoztatást kapták a tankerületi központoktól, hogy „arányosítani” kell a pontszámokat, az erre szánt bérkeret elosztása miatt nem tartozhatnak túl sokan a kiemelkedő kategóriába. Egy tanár arról írt a közösségi oldalán, hogy néhány napja még 80 pont fölé értékelték, majd később megváltozott a pontszáma 79-re. Volt, aki azt mondta: jövőre semmilyen pluszfeladatot nem fog vállalni, mert szinte ugyanannyi pontot kapott, mint azok a kollégái, akik alig vállaltak többletmunkát. Egy másik pedagógus pedig úgy vélekedett, ez az egész rendszer arra jó, hogy mindenki utálja a másikat, aki két ponttal többet kapott.

Én is 79 pontot kaptam. Inkább adott volna 75-öt, mert ez így nagyon szánalmas

– írta a pedagógus.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője, Nagy Erzsébet a Népszavának azt mondta, hozzájuk is több hasonló visszajelzés érkezett. Különösen furcsának tartja, hogy a beszámolók alapján sok pedagógus kapott egységesen 79 pontot, épp lemaradva a kiemelkedő kategóriába sorolástól.

A tankerületi központokért felelős Klebelsberg Központ a Népszava megkeresésére csak annyit felelt, hogy „a pedagógusok teljesítményértékelése munkáltatói hatáskör”.