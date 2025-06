Óriási területen ég az aljnövényzet Cegléden és Tápiószentmártonban

Hatalmas területen ég az aljnövényzet Cegléden és Tápiószentmártonban. Egy olvasónk elmondása szerint a hatalmas füst beteríti Cegléd nagy részét.

A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóosztálya az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt közölte, hogy nagy területen ég az aljnövényzet Cegléden, és a tűz az elhagyatott épületeket is veszélyeztet. A tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, és igyekeznek megakadályozni, hogy továbbterjedjen a tűz.

Hozzátették, tűz van Tápiószentmárton külterületén is: itt egy erdős rész és az aljnövényzet kapott lángra. Itt is épületeket veszélyeztet a tűz, ezért itt is hatalmas erőkkel dolgoznak a tűzoltók és a katasztrófavédelem munkatársai.