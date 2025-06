Márky-Zay Péter: Trump miatt nagy bajban Orbán

A Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke közösségi oldalán kissé ironikusan írt arról, hogy „kiszivárogtak az információk a Védelmi Tanács rendkívüli üléséről”. (Természetesen nem szivárogtak ki – a szerk.) Márki-Zay Péter levezette, szerinte miért van nagy bajban Orbán Viktor kormánya, miután a velük eddig „békepártinak” mutatkozó Donald Trump beavatkozott az Izraellel fennálló konfliktusba, és „Irán bombázásával nyíltan a háborúpártivá vált”.

Szijjártó Péter külügyminiszter

lihegve hívta is főnökét, Lavrov elvtársat – mert ugye oda is illik pukedlizni –, hogy megnyugtassa: mi azért nem álltunk át az USA oldalára…

– utalt arra, hogy a térségben Oroszország stratégiai partnere Irán.

Nagy gondban lehetnek tehát a Karmelitában, hogyan is kommunikálják ezt a hívek felé, hogyan adják el azt, hogy a »békepárti« Trump barátunk nemhogy lebombázta Iránt, de komoly balhékat csinál odahaza is…

No mindegy, majd Rogánék kitalálnak erre is valamilyen megoldást, bár mintha már a legnagyobb fokozaton pörgő hazugsággyár sem működne olyan olajozottan mint eddig.