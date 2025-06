Takács Péter szerint a német kórházak intenzív osztályainak csupán 60 százaléka klimatizált, íme a számok

Igazi kánikula egyelőre nincs, ám – miként tavaly és azelőtt – újra a kórházak klimatizációjáról szólnak a hírek. Takács Péter már április végén azzal nyitott, biztos, hogy az idén nyáron is leállnak majd klímák a magyar kórházakban. Eddig két kórházban így is történt. Szentesen a krónikus-belgyógyászati osztályon volt a napokban elviselhetetlen a hőség, a budapesti Jahn Ferenc Kórházban pedig meghibásodott, ezért leállt a egyik hűtőegység.

Az egészségügyi államtitkár a magyar kórházak klímahelyzete kapcsán előszeretettel citál külföldi példákat arra, hogy máshol sem sokkal jobb a helyzet. Németországot már többször is említette. Tavaly és az idén is azt állította, hogy a német kórházak intenzív osztályainak mindössze hatvan százaléka légkondicionált, míg Magyarországon ez az arány kilencven százalék.

Kulja András, a Tisza Párt EP-képviselője Takács Péter állítása kapcsán megkereste az illetékes német intézeteket, és arra kérte őket, mutassanak adatokat az ottani kórházak, kiváltképp az intenzív osztályok klimatizáltságával kapcsolatosan.

A Német Kórházi Intézet egy adatokkal teletűzdelt tanulmányt küldött a politikusnak. A lapunkhoz is eljuttatott dokumentumból kiderül,

a német kórházak intenzív osztályainak 83 százaléka klimatizált, vagyis húsz százalékkal nagyobb arányban, mint ahogy azt Takács Péter állítja. Az adatokból kiderül az is, hogy a műtők Németországban nagyjából 90 százalékban légkondicionáltak, a diagnosztikai területek (röntgen, CT, labor) szintén 90, a fertőző osztályok 56 százalékban. A Takács Péter által emlegetett hatvan százalék Németországban a sürgősségi osztályok klimatizáltsági arányát mutatja.

Érdekesség, hogy a normál kórtermek mindössze 15, a betegszobák pedig 38 százalékában van légkondicionáló, ugyannakor az állítás szerint ez nem azt jelenti, hogy a betegek megsülnek, ha kánikulai a hőmérséklet. Az alacsony, 15 százalékos légkondicionálóval való klimatizáltsági arány a normál kórtermek esetében nem feltétlenül jelenti azt, hogy a hőmérsékleti komfort is arányosan alacsony lenne, mivel egyéb hűtési technológiák is jelen vannak, nem csak klasszikus légkondicionálás.

A Német Kórházi Intézet alapos tanulmányában kifejti, a kórházak 81 százaléka használ szabadhűtést (külső levegővel való hűtés hőcserélőn keresztül), 44 százalékuk pedig adiabatikus (vízpermettel való párologtatásos) hűtést.

Ezek nem számítanak klasszikus légkondicionálásnak, ezért nem szerepelnek a 15 százalékos arányban, viszont javítják a komfortérzetet és csökkentik a hőterhelést a helyiségekben. A 15 százalékos adat azt mutatja, hány kórteremben van klasszikus split-klíma vagy központi klímarendszer. A valóságban sok helyen más technológia is működik, és a kórházak jelentős része tudatosan törekszik a túlmelegedés megelőzésére ergiaigatakarékos módon.

Kulja András Takács Péter egy másik állításával kapcsolatban is próbált valós adathoz jutni Németországból. Az egészségügyi államtitkár ugyanis azt állította a Magyar Nemzet podcastjában, hogy az idén indult német kórházreform keretében 120 kórházat zárnak be, mert „azt mondja a német egészségügyi kormányzat, hogy betegbiztonság szempontjából vállalhatatlanok a pici kórházak, mert ott sokkal nagyobb a szövődményráta és nem állnak rendelkezésre a megfelelő háttérszakmák”.

Kulja szerint azonban nincs arra adat, hány kórházat zárnak be Németországban., vagy hogy bezárnak-e bármennyit is. A tiszás EP-képviselő lapunknak elmondta, a Német Orvosi Kamara egyik illetékesétől kaptak a kérdéseikre választ. Ebben azt írták, pontos adat nem áll rendelkezésükre arra vonatkozóan, hogy a kórházreform kapcsán hány klinikát zárnak be vagy alakítanak át. A tiszás EP-képviselőt a német egészségügyi minisztérium honlapjára irányították, ahol szintén nincs hivatalos szám vagy lista bezárandó kórházakról.