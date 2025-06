Alkotmánypuccsot emlegetve fél Magyar Péter hatalomra kerülésétől Pokol Béla, emiatt különleges eszközt javasolt

Pokol Béla volt alkotmánybíró véleménycikket publikált a kormánypárti Magyar Nemzeten, amelyben felvetette a különleges alkotmányi rend bevezetését „az alkotmánypuccs megelőzése céljából” – írta a 444. Pokol nem győzte hangsúlyozni, amit ír, az nem a Fidesz megbízásából készült, hanem saját ötlete, és le is szögezte a cikk elején, Magyar Péter és a Tisza Párt még mindig csak egyszemélyes vállalkozás, politikai blöff. Szerinte Magyar a 2026-os országgyűlési választáson nem is tud kormányváltást elérni, mert a Tisza Párt még be sem jelentette jelöltjeit a 106 egyéni választókerületben, és a Fidesznek egyébként is „55-60 százalékos győzelmeket elért képviselői vannak”.

Ugyanakkor Magyart nem szabad leírni, ráadásul a Diákhitel korábbi vezetője „mögé beállt és már korábban is alkotmánypuccsot tervező balliberális jogászok ismét elkezdték hangoztatni” a kormányváltásról szóló terveiket.

Épp ezért azt javasolta Pokol, hogy iktassák be „az alaptörvénybe egy kiegészítéssel az alkotmánypuccs megelőzése céljából a különleges alkotmányi rendet a mai különleges jogrend szabályai elé”. A volt alkotmánybíró szerint „a különböző nehézségek miatt” 2030-ban már elképzelhető, hogy kormányváltás lesz, „és izgágább balos jogászok tényleg neki akarnak majd vágni egy alkotmánypuccsnak”. Pokol a különleges alkotmányi rend keretében létrehozna egy Alkotmányvédelmi Tanácsot, ami ideiglenesen átvenné a kormányhatalmat, amíg az Országgyűlés új kormányt választ. Szerinte

alkotmányvédelmi helyzet jön létre, ha az Országgyűlés egyszerű többségével megválasztott kormány olyan intézkedéseket hoz saját döntésével, vagy az Országgyűlés egyszerű többségének döntésével, melyek az alaptörvény szabályai szerint csak az Országgyűlés minősített többségével elfogadott szabályok alapján tehetők meg.

Szerinte „az alkotmányvédelmi helyzet fennállásának megállapítását a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság elnöke, a Kúria elnöke, vagy a legfőbb ügyész kezdeményezheti, és bármelyikük kezdeményezésére az alaptörvény erejénél fogva megalakul az Alkotmányvédelmi Tanács”. A kezdeményezés után a tanács tagjai haladéktalanul összeülnek, és többségi szavazattal döntenek az alkotmányvédelmi helyzet kihirdetéséről.

Az alkotmányvédelmi helyzet kihirdetésétől számított 30. napon az Országgyűlés összeül és többségi szavazatával megválasztja az új miniszterelnököt.

További részletek a kormánysajtóban olvashatóak.