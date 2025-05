Kárpátalja feldarabolását támogató rendezvényen szólal fel Novák Előd, de a pártja elhatárolódott

A 444 vette észre, hogy a Mi Hazánkkal gyakran együtt mozgó, de tőle elvileg független Hatvannégy Vármegye Mozgalom (HVIM) Trianon Felvonulást rendez június 1-jén, amelyen felszólal Novák Előd, a Mi Hazánk parlamenti képviselője is.

Mivel az esemény leírásában olyan, radikálisnak mondható dolgok szerepelnek, minthogy a HVIM az Ukrajnában harcoló felek a béketárgyalások során elkezdenek egyeztetni az ország felosztásáról, és hogy

Ukrajna feldarabolása olyan esemény, amely esélyt adhat a Trianonban szerzett sebek gyógyulására, ha a magyar kormány képes ezt belátni, és mer tenni érte,

ezért a 444 megkereste a szervezőket és a rendőrséget, hogy bejelentett és engedélyezett rendezvényről van-e szó. Utóbbi a cikk megjelenéséig nem, előbbi viszont válaszolt, és szerintük a jelenlegi geopolitikai helyzet lehetőséget ad a trianoni határvonal békés felülvizsgálatának, és a HVIM „ennek képviseletét és a tárgyalóasztalhoz vitelét várja el a magyar kormánytól, a Külügyminisztériumtól és a magyar diplomáciától”.

A hírportál Novák Elődöt is kereste emailben, ám helyette Toroczkai László pártelnök válaszolt, aki azt írta, hogy „a Mi Hazánk nem akar határmódosítást, más tehát a programunk, mint a HVIM-nek” és hozzátette azt is, hogy a Mi Hazánk az 1991-es ukrajnai népszavazás eredményét akarja érvényesíteni, amely autonómiát biztosítanak Kárpátaljának. Ebben az ügyben Orbán Viktornak és Magyar Péternek is írtak nyílt levelet, hogy ők is ezt képviseljék a nemzetközi fórumokon – egyelőre nem kaptak választ.