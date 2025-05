Erős a nosztalgia

Miközben Magyar Péter Kolozsvár felé menetel, Budapesten újra olyan tüntetést sikerült összehozni, mint Magyar Péter előtt (ante Petrum Hungaricum). Ez most nem a tiszás tábornak tűnik, nincs is tele nemzeti trikolorokkal a Kossuth tér. A magyarpéteri értelmezésben célja sincs, hiszen a nem-tiszás tábornak nincs érdemi politikai képviselete. A hangulat is nagyjából ilyen.