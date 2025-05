Egy szülő beszél

Mármint az egyik szervezőé, aki szerint a hatalom nem a népet képviseli és sok a hazugság, de „nem félünk és nem hallgatunk”. Hadházy Ákos is mint a következő generációt szólította meg a kintlévőket, most az anyuka is stafétaátadós tónust üt meg, „ti, fiataloknak” hívja a tömeget, aztán rátér a sajtóra. „Hogyan lesznek itt szabad sajtó nélkül választások?” – mondja, és arra biztat mindenkit, ne gondolja, hogy majd fél lábon ki lehet bírni a törvény érvényességének néhány hónapját.