Direkt36: Letelepedési kötvényes férfi vehetett részt egy kínai megfélemlítő akcióban Genfben

Saját bevallása szerint letelepedési kötvénnyel érkezett Magyarországra még 2013-ban az a kínai férfi, aki rész vehetett egy kínai disszidenseket megfélemlítő akcióban az ENSZ emberi jogokról szóló egyik konferenciáján Genfben – derült ki a Direkt36 cikkéből. A genfi esetre egy nemzetközi tényfeltáró újságírókból álló csoport – az International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) – talált rá, melynek egyedüli magyarországi tagja a Direkt36.

Az eset leírása szerint 2023-ban a genfi Wilson Palota konferenciatermében az ENSZ képviselői egy Kínáról szóló jelentést tanulmányoztak, amely kitért a Kína által elnyomott ujgur és tibeti kisebbségek helyzetére is. A teremben ült munkatársaival a kínai megszállás miatt száműzetésbe kényszerült tibeti kormány svájci képviseletének, a Genfi Tibeti Irodának vezetője, Thinlay Chukki is. Az előadás után egy, a nő számára ismeretlen kínai férfi lépett oda hozzá azzal, hogy közös képet szeretne készíteni. A nő beleegyezett a fotózásba, egy kollégája pedig leolvasta a kínai férfi nyakában lógó névtáblát:

Ma Ven-csün, a Budapesten bejegyzett Kínai-Európai Kulturális, Művészeti és Sport Egyesület elnöke.

A kép elkészítése után azonban a férfi nem hagyta abba a fényképezést, kameráját a tibeti delegáció felé fordította, és elkezdett fotókat készíteni róluk is a beleegyezésük nélkül. A tibetiek próbálták eltakarni Ma kameráját egy hátizsákkal, miközben többször is megkérték őt, hogy fejezze be a fényképezést, a férfi azonban kikerülte a hátizsákot és nem hagyta abba a fotózást.

Az ENSZ munkatársának közbelépésére a magyarországi kötődésű kínai férfi végül kitörölte a tibetiekről készített fotókat, később azonban az utcán várta, hogy Chukki és kollégái elhagyják az épületet, és ismét fotókat készíthessen róluk.

Az esetet az eseményen szintén résztvevő Tibeti Igazságügyi Központ munkatársa hivatalosan is jelentette az ENSZ Emberi Jogi Főbizottság Hivatalának, amely vizsgálatot indított az ügyben.

A lap megkereste a kínai férfit, aki azt állította, hogy a svájci konferencián félreértés történt, és tagadta, hogy megfélemlítő akcióban vett volna részt. Azt is állította, hogy maga is muszlim vallású, és mint ilyen, önmagát is kissebségi kínainak tartja. Szakértők szerint azonban ez a viselkedés tipikus példája a Kínai Népköztársaság azon törekvésének, beazonosítsa és elnyomja kritikusait.

Nyíri Pál, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora a lapnak azt mondta: a feltűnő fényképezés inkább megfélemlítésre utal, mint sem információgyűjtésre. A kína-szakértő a lap kérdésére úgy válaszolt:

Ha kémkedni akarnának, akkor nem amatőrökkel, és nem ilyen feltűnően csinálnák.

A szóban forgó kínai férfi – mint írták – része az Egyesült Front nevű hálózatnak, amely a Kínai Kommunista Párton belül működik. Ennek – mint fogalmaztak – egyik fő feladata, hogy ellenőrzés alatt tartsa a külföldi kínai diaszpóra fontosabb tagjait és segítse a Kínával szembeni kritikus hangok elnyomását, ezzel is növelve Kína befolyását. Az Egyesült Front ennek részeként világszerte kapcsolatban áll a külföldi kínai diaszpóra képviselőivel, egyesületeivel. A lap Magyarországon 26 kínai egyesületet és 56 ilyen személyt azonosított. Ezek között szerepel Ma Ven-csün, és az általa alapított Kínai-Európai Kulturális, Művészeti és Sport Egyesület is.

2017-ben a kínai férit egy gazdasági konferencián Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel is lefotózták, amint éppen kezet fogtak. A férfi a lapnak erről állíotta, hogy egyszeri találkozás volt.

Ma Ven-csünt négy honfitársával együtt Kína korábbi budapesti nagykövete „konzuli védelmi összekötőtisztnek” nevezte ki 2017-ben. A nagykövetség közleményéből annyi derült ki, hogy az ő feladatuk kapcsolatba lépni a kínai diaszpóra tagjaival és segíteni „megoldani magyarországi honfitársaik problémáit”.

Ez a pozíció hasonlít a tiszteletbeli konzulokéhoz, de Kínában nem létezik ilyen, ezért konzuli védelmi összekötőtiszt lett a nevünk

– mondta a lapnak a magyarországi kötődésű kínai férfi.

A Kínai Nagykövetség és a Külgazdasági és Külügyminisztérium nem válaszolt a lap megkeresésére a férfi kinevezéssel kapcsolatban.