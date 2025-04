Gyárfás Tamás: Portik írásba adta, hogy 30 milliót kapott azért, hogy rám terelje a gyanút

Gyárfás Tamás a Hír Tv vendége volt, ahol a Fenyő-gyilkosságban játszott szerepe miatt hét évre ítélt volt médiavállalkozó új részletekkel szolgált – mint mondta, ennek bemutatása miatt vállalta az interjút.

Április 10-én életfogytig tartó fegyházra ítélte a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletében Portik Tamást, amiért 27 évvel ezelőtt felbérelte Jozef Rohácot, hogy ölje meg Fenyő János médiavállalkozót. Gyárfás Tamás esetében a táblabíróság megváltoztatta a minősítést, és hét év börtönre ítélte a Nap Tv egykori tulajdonosát felbujtóként elkövetett emberölés bűntette miatt. Gyárfás a büntetés háromnegyede után bocsátható feltételesen szabadlábra a leghamarabb. A bíró indoklásában elmondta, hogy az ítélőtábla teljes egészében egyetértett a törvényszék szakértőkkel és tanúkkal kapcsolatos megállapításaival. Gyárfás esetében azonban a minősítéssel nem, ő a jogerős ítélet alapján nem bűnsegédként, hanem felbujtóként követte el a bűncselekményt. A bíróság az extrém időmúlás és a vádlott idős kora miatt lehetőséget látott az eggyel enyhébb végrehajtási fokozat megállapítására, így Gyárfásnak a szabadságvesztés büntetését nem fegyházban, hanem börtönben kell letöltenie.

Gyárfás Tamás a Hír Tv-nek adott interjújában azt mondta: meglepő módon egy új bizonyíték került elő, ezt is be is mutatja. Április 17-én ugyanis Portik Tamás a saját ügyvédjének, Szikinger Istvánnak tett egy nyilatkozatot. Portik saját kezével azt írta:

Princz Gábor is arra kért, hogy tereljem Gyárfás Tamásra a gyanút. Ezért 30 millió forintot fizetett nekem.

Ez egybevág egy másik nyilatkozattal, amelyben egy meg nem nevezett személy közjegyző előtt állította, hogy a volt Postabank-vezér, a néhai Princz Gábor sokat panaszkodott neki Fenyőre, és arról érdeklődött ennél a személynél, tudna-e segíteni ennek a problémának a meggyógyításában. A nyilatkozattevő azt mondta, ilyen munkákat nem végeznek.

Gyárfás azt is mondta a Hír Tv-ben, hogy Portik őt csak provokálni akarta, illetve csapdába csalni.

Gyárfás Tamás a másodfokú ítélet után nyilatkozta azt Friderikusz Sándor podcastjában, hogy „az elsőfokú ítélet előtt meg voltam győződve arról, hogy felmentenek.”

Nem csináltam semmit, hittem az igazságszolgáltatásban

– mondta az egykori sportvezető, televíziós producer, aki bevallotta, belül megrendült az ítélethirdetéskor, de azért nem látszott rajta érzelem, mert nem szeretné megosztani másokkal, mit érez.

Az adásban részletesen beszéltek a bírósági tárgyalásról. Gyárfás kifogásolta, hogy a bíróság egyes bizonyítékaikat nem vette figyelembe, és azt is mondta, hogy a Portik által titokban készített különböző hangfelvételek tartalmát összemosták. (Az ítélet alapján a felvételek azt bizonyítják, Gyárfás kvázi engedélyt adott Fenyő megölésére Portiknak, és erre utalt a metakommunikációja is. Gyárfás ezt határozottan tagadta az eljárás során.)

Szóba került az is, hogy azért tartotta folyamatosan a kapcsolatot Portikkal, mert félt, hogy ha ezt nem teszi, akkor veszélybe sodorja a családja biztonságát.

Nincs tapasztalatom a bűnözőkkel, ezért így cselekedtem

– mondta. Saját magyarázata szerint Fenyő Jánosnak sok ellensége volt, „valakinél betelt a pohár”, és meggyilkolta a médiamogult. Azt is mondta, vetélytársa volt Fenyő János, de nagyjából másfél évvel a merénylet előtt rendeződött a konfliktusuk, megbékéltek, és soha nem kívánta a halálát.

Nem tudja, pontosan melyik börtönbe kell bevonulnia, de a többszörösen elítélt Tasnádi Pétertől érdeklődött, mit kell vinnie és hogy milyen a börtönélet. Gyárfás kérdésre azt mondta: meg fogja kezdeni a büntetése letöltését, amint megkapja a behívót, nem menekül el az országból, és öngyilkos sem lesz.