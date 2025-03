Szijjártó az orosz propagandának magyarázza, hogy nem Magyarország, hanem az unió szigetelődött el

Az Európai Unió totálisan elszigetelte magát – mondta Szijjártó Péter külügyminiszter a Russia Today-nek adott exkluzív interjújában. A politikus nevetségesnek tartja, hogy Nyugat-Európa vagy Brüsszel a magyar kormányt kritizálja.

Nem-nem, nem ez a helyzet, az unió szigetelődött el, nem Magyarország

– érvel Szijjártó, aki szerint a magyar diplomácia gyakorlatias, tiszteleten alapuló külpolitikát folytat minden földrajzi irányba.

A tárcavezető kifejtette azt is, hogy az unió „megállította az európai gazdaság szívét az Oroszországra kivetett szankciók által”. – Tizenhat szankciós csomatot fogadtak el, amelynek semmi értelme, miközben már a tizenhetediket tervezik – közölte. Hozzátette azt is, hogy az első csomagról való vitán is ott volt, és annak célját már akkor sem értette. Feltette a kérdést: „srácok, mi a cél?” Aztán arról beszélt, hogy az ott megfogalmazott célokat nem sikerült elérni, hiszen az orosz gazdaságot azóta sem sikerült térdre kényszeríteni, és a békéhez sem jutottunk ezek által közelebb.

Szerinte komolytalanná váltak a szankciók azáltal, hogy futballcsapatokat, az orosz olimpiai bizottságot, vagy Oroszország ENSZ-nagykövetét, illetve Kirill pátriárkát is felvették a szankciós listára (utóbbi épp a magyar kormány kérésére végül le is került erről). Kirill egyébként nem kifejezetten csak vallási témákban jártas, a KGB-nek is dolgozott, valamint – miként megírtuk – az olajbiznisz is gazdagította a háború fontos ideológusának számító orosz pátriárkát.

A Russia Today orosz hírcsatornát Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik leghatékonyabb propaganda-fegyverének tartják Nyugaton, amelyet azért alapították még 2005-ben, hogy megismertesse a világgal a Kreml álláspontját. Putyin érdemei elismeréseként 2021 év végén, két hónappal az Ukrajna elleni orosz támadás előtt a legmagasabb állami kitüntetést adományozta Szijjártónak. „Átvettem Szergej Lavrov barátomtól, kollégámtól a «Barátságért» kitüntetést, amit a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése terén elért eredmények okán ítélt oda Oroszország elnöke. Büszke vagyok rá, hogy az elmúlt évek rendkívül kedvezőtlen globális és regionális folyamatai ellenére – szövetségesi kötelezettségeink tiszteletben tartásával párhuzamosan – fenn tudtuk tartani a nemzeti érdekeinknek megfelelő, kölcsönös bizalmon alapuló együttműködésünket Moszkvával – írta Szijjártó akkor.