Benyújtottak egy javaslatot, amivel Magyar Péter vagyonnyilatkozatát kötelezően nyilvánossá tennék, és a mandátumát is elvennék, ha nem teljesíti

Hidvéghi Balázs és Juhász Hajnalka fideszes képviselők péntek este benyújtottak egy törvénymódosító javaslatot a palamentnek, amellyel rákényszerítenék az európai parlamenti képviselőket, így többek között Magyar Pétert is, hogy hozza nyilvánosságra, mekkora vagyonnal rendelkezik.

Ezzel a javaslattal az EP-képviselőknek pontosan ugyanolyan vagyonnyilatkozatot kellene leadniuk, mint a magyar országgyűlési képviselőknek. Tételesen fel kellene sorolniuk az ingatlanjaikat, a nagyértékű ingóságaikat és vagyontárgyaikat, és a megtakarításaikról is be kellene számolniuk. Emellett a családtagjaik vagyonnyilatkozatát is le kellene adniuk a Nemzeti Választási Irodának, de ezek nem lennének nyilvánosak, csak az NVB tagjai nézhetnének bele.

De van a törvényjavaslatban egy másik módosítás is. A vagyonnyilatkozati törvény szerinti megsértésének megállapításával megszűnne az Európai Parlament tagjának megbízatása.

Tehát ha nem megfelelő módon, tartalommal vagy egyáltalán nem ad le vagyonnyilatkozatot a képviselő, és az NVB felszólítása után sem korrigál, a Bizottság jelezheti az Európai Parlamentnek, hogy a tagállami szabályok szerint megszűnik a képviselő megbízatása. Erre egy tanácsi határozat értelmében van lehetősége a tagállamoknak.

Magyar Péter a Facebookon reagált a javaslatra a Telex oldalán.