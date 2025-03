Hadházy tüntetést szervez keddre a totális megfigyelőállam ellen

Hadházy Ákos független parlamenti képviselő tüntetést szervez kedd délutánra az Erzsébet híd lábához.

– írja Hadházy a Facebookon, majd hozzáteszi:

Ezt nem engedhetjük, hiszen ha engednénk, végérvényesen átlépnénk a valódi önkényuralomba, ahonnan már a jelenleginél is sokkal nehezebb lenne visszaút! Folytatnunk kell az aktív tiltakozást, illetve végre el kell kezdenünk a valódi nyomásgyakorlást! Jövő héten kedd délutánra tüntetést jelentettem be az Erzsébet híd pesti hídfőjéhez, amit a hatalom egyelőre tudomásul vett. Ezt még nem merte megtiltani a gyermekek védelmére hivatkozva. Sokszor elmondtam: minden hatalomra lehet nyomást gyakorolni, csak az a kérdés, mennyien vesznek benne részt és mennyire elszántak. Kérem, aki csak teheti, jöjjön kedden 17 órakor az Erzsébet híd pesti hídfőjéhez, és hozzon magával minél több embert! Azt is kérem, hogy osszák meg ezt az eseményt, hogy mindenkihez eljusson a hír! Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!