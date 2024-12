Így „dolgoztak” a dohányboltok rémei: apa és fia már rács mögött, Maka Attilát még keresik

Rács mögött a dohányboltok rémei

– közölte közleményében a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A 38 éves B. Zsolt és a 18 éves fia záróra után is előszeretettel látogatta a trafikokat. Betörték, felfeszítették az ajtókat, vagy épp levágták a lakatot. Az üzletekből a tolvajok nemcsak a dohányt, hanem a pénzt és volt ahonnan a pénztárgépet is meglovasították. Ahová nem sikerült bejutniuk, ott is több százezres rongálási kárt okoztak. A párosnak néhány esetben segítője is volt. Neki az volt a dolga, hogy figyeljen és vezessen, de ha kellett, akkor ő is lelkesen tépte a rácsot.

A banda több Pest megyei trafikba is betört az elmúlt hetekben, de idén ősszel dunántúli dohányboltokban is megfordultak zárás után. A nyomozók azonosították a 38 éves férfit, a fiát, valamint jászberényi segítőjüket is.

Idősebb és ifjabb B. Zsoltot két héttel ezelőtt Kókán fogták el, amikor a lopott szajré egy részét – húsos ládákba és zsákokba pakolva – próbálták elpasszolni. Kiderült, hogy a betöréshez használt autókat felgyújtották Dány és Tápiószecső külterületén, hogy eltüntessék a bizonyítékokat. A bűncselekményekkel gyanúsítható Maka Attila ellen elfogatóparancsot adtak ki. Ide kattintva munka közben is megnézheti a sorozatbetörőket.