Belgiumban fogták el a Zimány Lindát megöléssel fenyegető „Martin királyt”, így reagált a modell

Elfogták azt a 28 éves zalaegerszegi férfit, aki azzal fenyegette meg Zimány Lindát, hogy megfojtja az anyjával együtt. A saját magát csak „Martin királynak” hívató férfit Belgiumban fogták el, és repülővel szállították Magyarországra. A férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását.

A BRFK személy elleni erőszakos cselekménnyel fenyegetve, folytatólagosan elkövetett zaklatás vétség, valamint terrorcselekménnyel fenyegetés bűntett megalapozott gyanúja miatt folytat jelenleg eljárást T. Martinnal szemben.

A BRFK tájékoztatása szerint a fiatal férfi nemcsak egy modellt fenyegetett meg, hanem egy külföld számról felhívta a Belügyminisztériumot is, és több ezer eurót követelt. Azt mondta, hogy ha a követelését nem teljesítik, akkor bűn- és terrorcselekményeket fog elkövetni.

Zimány Lindát külföldön értük utol telefonon, a népszerű fotómodell nagyon örült a jó hírnek.

Hú, de jó, hogy elkapták és lecsukták. Nagyon örülök neki, mert nemcsak engem, de másokat is fenyegetett. Ő volt az, aki olyanokat írt, korábban hogy »megfojtalak, te ribanc, az anyáddal együtt«. És, hogy felgyújt engem és a barátnőmet is. Azt hittem, hogy ő is Németországból írogatott, mint a korábban elfogott zaklatóm, de úgy látszik, ő Belgiumból üzengetett.