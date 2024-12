Magyar szerint Orbán verőembere elképzelhetetlen mélységbe süllyedt, de Menczer azt ígéri, újra lemegy majd a sárba

Kedden a pécsi gyermekotthon előtt feszült egymásnak Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A beszélgetésben számos emlékezetes, pólóra kívánkozó kijelentés hangzott el: Menczer például azt mondta Magyarnak, „gyere, kicsi”, mire ő arra kérte, „mosson fogat, mert büdös a szája”. Török Gábor politikai elemző szerint „ilyen kocsmai szintű, »gyere ki a hóra« fellépést szándékosan még soha nem produkált magyar politikus”, mint Menczer.

A fideszes politikus szerdán azt írta a Facebookján, hogy „ha egy pszichopata megtámadja a közösségemet, akkor a szóvivő dolga, hogy a közösséget megvédje”, amit a jövőben is meg fog tenni.

– írta Menczer, és azt ígérte, nem fog finnyáskodni.

Magyar nem sokkal később arról írt, hogy Menczer „még a Fidesznél is elképzelhetetlen mélységbe süllyedt azzal, hogy ittasan, trágár módon üvöltözött egy gyermekotthon előtt”.

Orbán Viktor verőembere nem elégedett meg a verbális agresszióval és az én gyalázásommal, hanem a három kiskorú gyermekemet is részévé tette a kocsmai stílusú hőzöngésének. Jóérzésű emberek, és a magukra valamit is adó politikai közösségek egy ilyen alpári figurát azonnal kivetnek maguk közül. Menczer Tamás tegnaptól persona non grata a magyar közéletben