Szexbotránya után visszatér Szájer József: több éves hallgatás után írt hosszú, EP-t ostorozó elemzést

Ha azt mondjuk, hogy Európa ma válságban van, annak egyik legfőbb oka, hogy az Európai Unió ma nem demokratikus

– ezt írja Szájer József abban az eszmefuttatásában, amelyben azt ragozza hosszan, hogy miért Orbán Viktor új uniós politikai otthona, a Patrióták-frakciója lesz képes kihúzni a gödörből a válságban lévő Európai Uniót.

Önmagában figyelemre méltó, hogy Szájer lassan négy év szünet után a nyilvánosság elé lép. Emlékezetes, hogy a fideszes politikus a 2020-as pandémiás lezárások idején Brüsszelben kapták el a belga rendőrök, amint a csatornán kimászva egy szexpartiról menekült, és kábítószert is találtak nála. Szájer a botrány miatt nemcsak a képviselőségről, hanem a Fidesz-tagságáról is lemondott. Most megjelent hosszú írását a Schmidt Mária-féle Látószög-blogon tette közzé.Miután lebukott az orgiapartin, Szájer nem állt a nyilvánosság elé.

Szájer azt írja a Schmidt Máriához köthető XXI. Század Intézet honlapján: “Elfogadtam Schmidt Mária főigazgató asszony megtisztelő felkérését és az Alapítvány keretein belül kollégáimmal létrehoztuk a Szabad Európa Intézetet. Az Intézet megalapításával egy régóta tartó, szoros együttműködés új szakasza kezdődik el. Intézetünk velem együtt három főből áll, de ambíciózus programot kívánunk végrehajtani. A nemzeti szuverenitásra alapozott európai integráció elvét valljuk, kiállunk a szabadság mellett, elutasítjuk az Európai Egyesült Államok gondolatát és egyetértünk Magyarország Alaptörvényével, amely szerint az európai együttműködés alapja a tagállamok önállósága, amelyben a szuverenitásról a nemzetek nem lemondanak az Unió javára, hanem azt az uniós intézmények által, közösen gyakorolják.”

Friss írásában többek közt azt állítja Szájer, hogy a mai Unió nem a polgárok jóváhagyásával jött létre, hanem hatalmi alkuk eredményeképpen. Azt is írja, hogy az „Unió az elmúlt majd’ másfél évtized egymást követő, egyre pusztítóbb válsághullámaira azért nem tudott megfelelő válaszokat adni, mert elszakadt az emberektől, mert hamis, a világot végletesen leegyszerűsítő ideológiák, kiskáték és a mögöttük rejtőző féktelen hatalmi ambíciók szorongatják. Elveszítette realitásérzékét, a problémák megoldása helyett haszontalan, polkorrekt, utópista, ideológiai vitákkal múlatja az időt.”

Szájer szerint az Uniót csak egy dolog képes változtatásra bírni:

Csakis az erő. A demokrácia és a szabadság ereje. Az európai polgárok szavazatai.

Ez az új erő pedig az Európai Patrióták.

„Hosszú út vezet még a Bécsben kiadott alapító Kiáltványtól a nemzeti szuverenitás alapú unióig, de az első, döntő lépést megtették: először van reális politikai alternatíva a főáramú föderalista iránnyal szemben európai szinten. A Patrióták frakciójának megalakítása történelmi jelentőségű fordulat, mert az Európai Unió politikatörténetében először nyílik lehetőség arra, hogy az Európai Parlamentben – és onnan kiindulva az egész Unióban – a többségi elvű parlamenti rendszerekre jellemző, kétpólusú szerkezet alakuljon ki. Valódi politikai vitára és valódi, választói bázisú hatalomváltásra nyílik esély.”

Szájer azt is leszögezi:

Az új frakció megalakulásával a korábban Magyarországon már másfél évtizede létrejött új polgári, nemzeti, kereszténydemokrata többség uniós szintű pártpolitikai fundamentuma teremtődött meg. A gondolat mellé odaáll tehát az erő. Európában most tartunk ott, ahol Magyarországon 1996-ban voltunk. Mi magyarok már láttunk ilyet, mi már egyszer megcsináltuk. Európa is képes lesz rá. A jövő európai politikája azon múlik, hogy mennyire tudnak majd élni a most megnyílt hallatlan lehetőséggel.

Szájer József ugyanezen a blogon legutoljára 2019-ben publikált. Már idézet közleményében még ezt is írja: