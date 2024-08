Tizenöt kórház igazgatóját keresi Pintér Sándor

Összesen 15 kórház főigazgatói pozíciójára írt ki pályázatot az Országos Kórházi Főigazgatóság, amelynek honlapján július 26-án jelentek meg a vezetői pályázati felhívások. Az érintett kórházak között három vármegyei és három budapesti is szerepel. Íme a lista azon intézményekről, amelyekben igazgatóváltás várható:

A vármegyeiek (úgynevezett irányító) közül a szombathelyi Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, az egri Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, valamint a kecskeméti Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház számíthat igazgatócserére.

A vármegyei kórházakon kívül három fővárosi intézmény igazgatói pozíciójára is pályázni lehet: a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, a Szent Margit Kórház, illetve a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ is a listán szerepel.

Ezeken kívül még kilenc városi kórház igazgatói posztján várható változás: a siófoki, a pápai, az orosházi, a nagyatádi, a mosonmagyaróvári, a mezőtúri, a keszthelyi, a jászberényi és az ajkai kórház élére lehet pályázni.

A Közszolgállás portálon is megjelent kiírások szerint augusztus 25-ig lehet pályázni, az elbírálás határideje október 24., az igazgatói poszt betöltésének kezdő időpontja pedig december 1-je.

Nagy a mozgolódás a kórházak élén

Tavaly év vége óta komoly átrendeződés zajlik az adósságokban úszó kórházak vezetőségében. 2023 decemberében két tucat kórházvezetőt menesztett december 31-i hatállyal a belügyminiszter és az akkor megbízott országos kórházi főigazgató. Az érintettek között volt két országos intézet vezetője, hét vármegyei és 15 városi kórház igazgatója.

Azóta a szóban forgó 24 intézmény igazgatói pozíciójának nagy részét már betöltötték, a maradék kerül most feltöltésre, és kérdésünkre ezt meg is erősítette az Országos Kórházi Főigazgatóság, amely azt írta, „a múlt év végén több vezetői megbízás visszavonására került sor, amelyre a hatályos és irányadó jogszabályi rendelkezések biztosítottak lehetőséget. Az OKFŐ július végén 15 intézmény jelenleg betöltetlen főigazgató munkakörére írt ki pályázatot. A vonatkozó rendelet lehetővé teszi, hogy a munkakör betöltése pályázati eljárás lefolytatásával történjen meg.”

Hozzátették: a főigazgatói pályázatok kiírása és lebonyolítása ütemezetten, több körben valósul meg. A pályázaton az adott intézmény jelenlegi vezetője is részt vehet.

Arról is kérdeztük az OKFŐ-t, hogy a most pályázó vezetőknek is részt kell-e venniük vezetői képzésen. Mint ismert, hasonló képzést szervezett a Belügyminisztérium a nyáron azoknak, akik a tavaly év végén váratlanul felmentett főigazgatók helyére kerülhetnek. A Belügyminisztérium azt közölte júniusban, hogy „személyes jelenlétet igénylő továbbképzés” indul, amely elméleti ismeret átadásából, illetve vezetői kompetenciafejlesztő tréningből áll. A most pályázó igazgatók kapcsán az OKFŐ csupán annyit közölt, a továbbképzés szervezése része a vezetők folyamatos fejlesztésének.

Arról is kérdeztük az Országos Kórházi Főigazgatóságot, hogyan történik a pályázatok elbírálása és a vezetők kiválasztása.

Az érvényes pályázatot benyújtók részt vesznek a Belügyminisztérium által szervezett komplex vezető-kiválasztási eljárásban, illetve egy szakmai bíráló bizottsági meghallgatáson. A nyertes pályázó személyéről az egészségügyért felelős miniszter jogosult dönteni

– írták.

A mostani 15-ös listán szerepel az Ajkai Magyar Imre Kórház is, amelynek főigazgatója, Nagy Zoltán tavaly márciusban adta vissza főigazgatói megbízatását indoklás nélkül, egyéni elhatározás alapján. A hírek szerint azért, mert sok szakdolgozó nem kapta meg az ígért 20 százalékos béremelést. A kórházat Nagy Zoltán lemondása óta megbízott főigazgató irányítja.

A Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház főigazgatója áprilisban, 14 év után távozott a kórház éléről. Nagy Lajos – aki a kórház kardiológiai és belgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosaként dolgozik tovább Szombathelyen – akkor azt mondta: a tavalyi év végén született miniszteri döntés szerint a kórházak első számú vezetői 65 éves korukig végezhetik ezt a tevékenységet. Ennek értelmében a közeljövőben – reálisan néhány hónapon belül – pályázati eljárás keretében választják ki az utódját.

Bár nincs olyan jogszabály, amely kimondaná, hogy 65 év felett nem lehet valaki kórházigazgató, ezen indok alapján menesztették idén februárban a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ főigazgatóját is. A hírek szerint amikor Révész János országos kórházfőigazgató személyesen találkozott a baleseti intézet vezetőjével, Flóris Istvánnal, gratulált neki a közelgő születésnapjához, majd közölte vele a menesztését. Flóris István traumatológus, sebész, ortopédiai szakorvos és egészségügyi menedzser 15 évig volt – két év megszakítással – a baleseti intézet vezetője.

Az orosházi kórház főigazgató-váltása hátterében merőben más indok húzódik meg. Tavaly októberben derült ki, hogy Dr. Duray Gergő amellett, hogy az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet igazgatója, nem messze az általa vezetett kórháztól magánklinikát nyitott. Ez ugyan nem törvénytelen, de etikátlan, és erre jutott Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár is, amikor nem sokkal a lapunk által feltárt ügy után elköszönt tőle.

A mostani pályázati körben van a mosonmagyaróvári kórház is, ahol tavaly márciustól hétfő reggel nyolc és péntek délután négy között lehetett csak szülni. Péntek négy után az osztályról a győri Petz Aladár Egyetemi Oktatókórházba mentőztették át a kismamákat és újszülötteket. A normális ellátás csak októberben állt helyre.