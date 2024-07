Egy ötéves Léna sietett egy beteg segítségére, miután a felnőttek elsétáltak mellette, számolt be az esetről az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán. Mint írták: a napokban egy Csongrád-Csanád vármegyei buszmegállóban lett rosszul egy idős nő.

– írták a posztban. A mentésirányító több mentőegységet riasztott, akik perceken belül helyszínre értek és megkezdték a nő emelt szintű ellátását, akit végül a kislány segítőkészségének köszönhetően stabil állapotban szállíthattak kórházba.

A kislányt később vendégül látták a Szegedi Mentőállomáson, ahol sokat beszélgetett az életmentőkkel. Bár Léna még csak most készül iskolába, a mentőhívás és az elsősegélynyújtás területén igen tájékozott, amit be is mutatott a bajtársaknak és amiről sok felnőtt is példát vehetne