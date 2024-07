Megnyugtató hírek a Lidltől – továbbra is maradnak a kedvezményes árak!

Az áruházlánc úgy döntött, hogy továbbra is a vásárlói igényeket szem előtt tartva folytatja üzletpolitikáját. 2024. májusában már 700 termék volt tartósan olcsóbb az egy évvel ezelőttihez képest, most pedig a júliusi akciózás keretében újabb 100 termék kerül tartósan kevesebbe, amelyek között felvágottak, friss húsok, pékáruk, tejek és tejtermékek, kávék, grilltermékek, csokoládék és ostyák egyaránt megtalálhatóak. A hazai- és saját márkás termék árcsökkenésének mértéke, elérheti akár a 33%-ot is. Olyan nagy kedvencek kerülhetnek olcsóbban a kosárba, mint a Hazánk Kincsei nemespenészes szalámi, a Dulano light bécsi virsli, a klasszikus ciabatta, az epres fánk, vagy éppen az Alesto diákcsemege.

Természetesen ez még nem minden, további akciók megtalálhatóak az aktuális akciós újságban:

Akciós újság – 29. hét Érvényes 07.18-tól – Lidl Magyarország

Ahogy a diszkontlánctól már megszokhattuk a tartósan akciós termékek mellett további kedvezményekkel is számolhatunk. A családok körében méltán népszerű XXL jelölésű termékekkel például többet vihetünk haza, olcsóbban. Ezek a nagy kiszerelésű termékek szebbé tehetik a nyári grillezéseinket, a hétvégi családi ebédeket, vagy éppen az esti baráti összejöveteleinket.

További spórolási lehetőségeket is kínál a vállalat. A „Szuper ár” és az „Őrületes Lidl ár” is ismerős a hűséges Lidl vásárlók számára, így érdemes ezeket a kedvezményeket is keresni, hiszen ezek a fantasztikus árú termékek továbbra is megtalálhatóak lesznek a boltok polcain.

A tudatos táplálkozás, és a magyarországi halfogyasztás népszerűsítése érdekében a „Halpéntek” is kiemelt akció marad, így aki friss halat szeretne vásárolni, 15%-ot spórolhat ezek árából minden pénteken.

Ne feledkezzünk meg a Lidl Plus applikációról sem!

A 3 éve bevezetett digitális hűségprogramot a vásárlók több, mint 40%-a használja, hiszen még több kedvezményhez juthatnak általa. A felhasználók számára a különféle ajánlatokban szereplő kedvezmények automatikusan levonásra kerülnek a kasszánál, míg az egyedi kuponok aktiválásával szintén jelentős összeg megspórolható.

A nyár pedig még izgalmasabb és spórolósabb lehet, ha a Nyári kuponeső kedvezményeket is igénybe vesszük. Ehhez nem kell mást tennünk, mint minden nap kinyitni az appban található ajándékdobozt, és ezeket a kuponokat begyűjteni és beváltani.

Kuponnaptár (lidl.hu)