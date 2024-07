Orbán-roadshow szendviccsel, tory-katasztrófa és egy filozofikus városvezető

Nem akármilyen héten van túl a miniszterelnökünk. Igaz, neki a roadshow rutinból megy, mégis jár a kalaplengetés: Bécs-Brüsszel-Budapest-Kijev-Moszkva-Susa – szóval komoly kört teljesített. Az ukrajnai útjáról Orbán Viktor még paramétereket is feljegyzett a Facebook-oldalán:

2100 kilométer. 3 óra tárgyalás. 10 benzinkút. 24 óra autózás.

És azzal még nem is dicsekedett, hogy álltak vagy félórát egy defekt miatt, ráadásul rendes kaja helyett szendvicsekkel húzta ki a napot.

Az elmúlt hetet azzal kezdte, hogy Bécsben összebútorozott néhány úgynevezett szuverenista barátjával, egyúttal meghívta a következő partijára az összes európai patrióta elvtársát is. Még nem mindenki jelzett vissza, hogy jönnek-e, néhány szingli ugyan már bejelentkezett, de a nagyobb csapatok még vacillálnak – máshonnan is kaptak meghívót, sőt, akad, aki inkább saját bulit szervezne. Le Penék például hivatalosak egy vasárnapi eseményre, és attól függően adnak majd választ az orbáni meghívásra, hogy mit mondanak nekik addig a francia választópolgárok. Kijevbe egyébként már az unió soros elnökeként autókázott el a kormányfő, aki a háború alatt most először tette be a lábát Ukrajnába. És amíg Orbán béketeremtésből tartott bemutatót Zelenszkijnek, Szijjártó telefonozott Moszkvával. Aztán pénteken Orbán benézett Putyinhoz is, mielőtt magához ölelhette volna a türk testvéreket. Nem ezen a héten történt, de most sikerült kiderítenünk, hogy a kormányfő nagyon megorrolt a Nemzetközi Büntetőbíróságra, amely letartóztatná Netanjahut és Putyint is, úgyhogy arra utasította a Gulyás–Tuzson–Bóka minisztertriót, nézzék már meg, hogyan lehetne a hátsó ajtón kislisszolni ebből a klubból.

Idehaza viszont csendes hetünk volt – leszámítva, hogy Gyurcsány elnök úr mindenkibe belekötött, akinek a neve épp az eszébe jutott –, azt pedig biztosan állíthatjuk, hogy Orbánnak egyelőre nem kell tartania attól, hogy a baloldal letaszítja a trónjáról, ahogy az a konzervatív kormányfőtársával, Rishi Sunakkal történt, aki csúnyán leszerepelt az előrehozott brit parlamenti választáson. Persze mi megmondtuk előre, hogy így lesz, még azt is megjósoltuk, hogy a tory-katasztrófa akár hosszú távon is átírhatja majd a szigetország politikai térképét. Ez utóbbi még kétesélyes, de az már nem, hogy hamarosan Keir Starmer munkáspárti vezér költözhet be a Downing Street 10.-be.

Az is biztosnak tűnik immár, hogy Őrsi Gergely többé nem lesz MSZP-polgármester. Csak polgármester. Ergó: MSZP-s nem lesz többé, és ezt épp a 24.hu-n jelentette be. A második kerület vezetője elárulta azt is, hogy amúgy már tagja egy másik, igaz, csupán virtuális formációnak, a Buda Pártnak. Azt is megtudtuk tőle, hogy szerinte miért nem látványpolitizálás az, amikor szódavizet oszt a hőségben. Nem szeretnénk túlzottan leegyszerűsíteni, hogy Balaicz Zoltán miért jóval népszerűbb Zalaegerszegen a saját pártjánál – polgármesterként 26 százalékponttal előzte meg a Fideszt –, de azzal talán nem lövünk nagyon mellé, ha a sikerreceptből kiemeljük a városvezető filozofikus hajlamát: ő ugyanis nem a háborúval kampányolt, hanem Seneca– és G. B. Shaw-idézetekkel. És ezen akár Rogán Antalnak is érdemes elgondolkodnia.

